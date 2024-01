Sky: Preis-Schock macht Kunden stinksauer – „Und tschüss!“

Das neue Jahr startet für viele Sky-Kunden mit einer schlechten Nachricht. Der Pay-TV-Riese dreht an der Preisschraube und erhöht die Abo-Kosten für ein Angebot deutlich.

Das Sport-Paket im Streaming-Angebot „WOW“ wird bald satte 20 Prozent teurer als bislang (hier mehr). Gerade mit Blick auf die Rechte-Entwicklung in jüngerer Vergangenheit erntet Sky von seinen Kunden dafür wenig Verständnis.

Sky erhöht Preis für „WOW Sport“ deutlich

29,99 Euro kostet es derzeit, das Sportangebot von Sky über das Streamingportal „Wow“ zu schauen. Inbegriffen: Alle linearen Sportsender sowie einige Highlight-Clips auf Abruf. Damit ist das Angebot abgespeckter, aber auch flexibler und auf lange Sicht günstiger als das Abo per Receiver. Das jedoch wird sich nun ändern.

Ab dem 15. Februar, so verkündete Sky den Abonnenten nun per Mail, kostet das „Wow“-Sportpaket monatlich 35,99 Euro. Ein Preisanstieg von 6 Euro und damit satten 20 Prozent. „Wir wissen, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind, und wir versuchen, sie so weit wie möglich zu vermeiden, während wir unseren Kunden weiterhin die bestmögliche Unterhaltung bieten. Dennoch sehen wir uns, wie viele andere Unternehmen auch, mit einem externen Kostendruck konfrontiert“, rechtfertigt sich der Pay-TV-Anbieter.

„Hab dann mal gekündigt“

Bei den Kunden stößt das dagegen auf wenig Verständnis. Gerade erst mussten die Fußballfans verkraften, dass DAZN schon wieder die Preise erhöht und Amazon Prime künftig mit Werbung arbeitet, da gibt es schon den nächsten Preis-Schock. Sie reagieren ungehalten.

„Habt ihr noch alle Tassen im Schrank!?“

„Hab dann mal gekündigt. Und tschüss!“

„Ihr verliert die Handball-Rechte an DYN, gebt Teile der Formel 1 an RTL und wollt dann den Preis für das WOW Sportangebot um ZWEIUNDSIEBZIG Euro im Jahr erhöhen??? Ganz ehrlich, f***t euch Sky!“

„Gehts noch?! Ausbeutung der Fans stoppen!“

Gerade mit Blick auf die Rechte-Situation stößt die Preiserhöhung den Fans übel auf. In den vergangenen Monaten verschwand der Handball komplett aus dem Programm, Wimbledon wurde ebenfalls verloren, die Formel 1 läuft nun teilweise wieder im Free-TV.

Auf der Gegenseite kamen auch Rechte hinzu – mit MotoGP, den ATP- und WTA-Turnieren aber eben weniger populäre als die, die verloren gingen. Nun obendrein die Preise zu erhöhen, empfinden viele Kunden als unverschämt.