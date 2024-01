Sky macht es offiziell! Neuer Rechte-Deal mit der DFL steht fest

Die 1. und 2. Fußball-Bundesliga läuft bereits bei Sky. Nun hat sich der Pay-TV-Sender ein weiteres „umfangreiches Rechtepaket“ gesichert.

Genauer gesagt geht es dabei um „WOW“, die Streaming-Plattform von Sky. Diese wird nämlich neuer Namenspartner der Virtual Bundesliga, einem eFootball-Wettbewerb.

Sky: Neuer Rechte-Deal mit der DFL steht fest

Der Fernsehsender verkündete die Partnerschaft in einer Pressemitteilung, in der es zudem Auskunft über das Ausmaß der Kooperation gab. „WOW tritt ab sofort mit einem Partnerlogo auf allen digitalen Kommunikationsplattformen der WOW Virtual Bundesliga (VBL) sowie im Rahmen aller Offline-Events der VBL und ihrer Wettbewerbsteile in Erscheinung“, heißt es in der Mitteilung von Sky.

Außerdem hat sich Sky auch die Rechte an einzelnen Formaten und Elementen für die Virtual Bundesliga gesichert. „Ausgewählte Broadcasting-Segmente sowie Content-Formate des von der DFL organisierten eFootball-Wettbewerbs“ werde WOW künftig präsentieren, das als Namensgeber der Liga auf das Finanzunternehmen Bevestor folgt.

„Als Wow Team fiebern wir mit allen Bundesliga-Vereinen mit – selbstverständlich auch mit den virtuellen Teams“, so Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland. „Daher sehen wir eine starke Basis für ein gewinnbringendes Engagement im Umfeld der Virtual Bundesliga.“

Virtual Bundesliga in Zukunft bei WOW zu sehen

Die Virtual Bundesliga wird von der Deutschen Fußball Liga organisiert. Im Mai 2022 verankerte deren Mitgliederversammlung die VBL als eFootball-Wettbewerb der 1. und 2. Bundesliga in den DFL-Statuten. Ins Leben gerufen hatte die DFL die VBL bereits zehn Jahre zuvor, in Kooperation mit EA Sports. Der für alle Einzelspieler zugängliche Wettbewerb „VBL Open by Wow“ ist direkt in das Spiel EA Sports FC integriert.

„Wir freuen uns, mit Sky Deutschland und seiner Streaming-Marke WOW einen Partner aus der Welt der digitalen Medienangebote gewonnen zu haben, der eine sehr hohe Affinität zum Fußball hat und langjähriger Partner der DFL ist. Nach einem derartigen Zielgruppen- und Marken-Fit haben wir für die Naming-Right-Partnerschaft explizit gesucht“, freut sich Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga der DFL.