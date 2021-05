Sebastian Vettel will in Monaco die ersten WM-Punkte in dieser Saison holen.

Am Wochenende gastiert die Formel 1 in Monaco. Sebastian Vettel will im Aston Martin endlich die ersten WM-Punkte in dieser Saison einfahren.

Vor dem legendären Rennen am französischen Mittelmeer sprach Sebastian Vettel über die außergewönliche Strecke und blickte nostalgisch zurück.

Sebastian Vettel ist sich sicher: DAS hat keinen Einfluss beim Monaco-GP

Aus den ersten vier Saisonrennen holte Sebastian Vettel keinen einzigen Zähler. Häufig blieb der vierfache Weltmeister sogar hinter Teamkollege Lance Stroll zurück.

In den bisherigen vier Rennen konnte Sebastian Vettel keine WM-Punkte einfahren. Foto: imago images/Motorsport Images

In Monaco will der Heppenheimer endlich mal wieder punkten. Er kennt die Strecke gut. 2017 gewann er, 2018 und 2019 raste er im Ferrari auf Platz zwei. Im vergangenen Jahr musste die Formel 1 wegen der Corona-Pandemie auf ein Rennen in Monte Carlo verzichten. Wie schneidet Vettel also 2021 ab?

-------------------------

Das ist Sebastian Vettel:

Geboren am 3. Juli 1987 in Heppenheim.

Vettels Heimkartbahn war der Erftlandring. Dort hatte zuvor schon Michael Schumacher seine ersten Fahrversucheversuche im Motorsport gemacht.

2007 schaffte Vettel den Sprung in die Formel 1, wo er zunächst für BMW Sauber und Toro Rosso an den Start ging.

2009 folgte sein Wechsel zu Red Bull. Dort feierte er von 2010 bis 2013 vier WM-Titel in Serie.

2015 wechselte Vettel zu Ferrari. Mit der Scuderia blieb ihm der große Wurf jedoch verwehrt.

2021 fährt er für Aston Martin (ehemals Racing Point).

-------------------------

Im ersten freien Training landete er auf Rang acht. Eine erste Duftmarke. Kann er diese Leistung auch in den kommenden Renntagen bestätigen?

Sicher ist er, dass der neue Asphalt, der teilweise auf der Strecke zu gegossen wurde, „keinen großen Einfluss“ habe. Das sagt Vettel gegenüber „Sky“. Er blickt nostalgisch zurück: „Durch das neue Asphaltieren hat man der Strecke etwas den Charakter genommen. Als ich das erste Mal hier war, war es noch sehr wellig - mittlerweile ist es wie eine normale Rennstrecke“.

------------------------------

Mehr News aus der Formel 1:

Mick Schumacher: „Respekt“ vor Monaco-GP – DAS will er unbedingt vermeiden

Formel 1: Überraschende Regel-Änderung! Red Bull drohen Konsequenzen

Sebastian Vettel: Deutliche Ansage! Wenn ihm DAS nicht gelingt, muss Aston Martin ihn hinterfragen

------------------------------

Wie Vettel auf dieser dennoch nicht normalen Rennstrecke abschneiden wird, kannst du in unserem Live-Ticker nachlesen.