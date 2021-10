Sebastian Vettel knirscht mit den Zähnen – Formel 1-Star spricht ganz offen

Zu Beginn des Jahrzehnts war er der absolute Überflieger der Formel 1. Von 2010 bis 2013 konnte niemand Sebastian Vettel das Wasser reichen. Doch nach seinem vierten WM-Titel übernahm urplötzlich Mercedes das Zepter.

Das sorgte auch bei Vettel für Frust. Auch deshalb hofft der Formel 1-Star, dass die Dominanz der Silberpfeile in diesem Jahr ein Ende findet.

Formel 1: Sebastian Vettel spricht über den Titelkampf und seine Duelle mit Mercedes. Foto: imago images/Motorsport Images

Vettel hofft auf ersten Formel 1-Titel von Verstappen

Der Kampf um die Weltmeisterschaft ist in diesem Jahr spannend wie nie. Fünf Rennen vor dem Ende liegt Max Verstappen gerade mal zwölf Punkte vor seinem Rivalen Lewis Hamilton. Vettel hat nun verraten, dass er im Endspurt zum Niederländer hält.

„Ich hoffe, dass Max am Ende ein besseres Auto hat oder in einer besseren Position ist, als ich es war“, meint der Heppenheimer und erinnert sich dabei auch an Saisons mit Ferrari, als man zum Ende der Saison stets an Mercedes scheiterte.

Besonders die Saisons 2017 und 2018 dürften ihm noch immer ein Dorn im Auge sein. „Wir waren leider nicht so konkurrenzfähig, um ihm [Hamilton, Anm. d. Red] am Ende das Leben schwer zu machen“, gesteht Vettel frustriert. Für den Briten sei es ein Leichtes gewesen, den Titel zu gewinnen, wird er vom „Motorsport-Magazin“ zitiert.

Vettel beneidet Verstappen und Hamilton

Zudem glaubt Vettel, dass die Rivalität zwischen Hamilton und Verstappen gut für den Sport seien. „Wir wären alle gerne in ihrer Position, um zum Saisonende um die Weltmeisterschaft zu kämpfen“, meint er.

Auch in diesen Worten dürfte etwas Frust mitschwingen, weil sich Vettels Wechsel zu Aston Martin noch nicht als Glücksgriff herausgestellt hat.

Lag das damalige Racing-Point 2020 noch auf dem vierten Platz der Konstrukteurswertung, haben Vettel und Kollege Lance Stroll derzeit kaum Möglichkeiten, im Feld nach vorne zu kommen. In Austin konnte Vettel nach vier punktlosen Rennen in Folge immerhin mal wieder einen Zähler holen. (mh)