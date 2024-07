Ralf Schumacher: Jetzt ist es offiziell – „Ist ein Traum“

In der Formel 1 ist die erste Saisonhälfte beendet und die Sommerpause steht an. Auch Sky-Experte Ralf Schumacher wird sich jetzt eine kleine Auszeit gönnen. Allerdings nicht ganz.

Der ehemalige Pilot wird nämlich sein Comeback im Motorsport feiern. Dabei wird Ralf Schumacher gemeinsam an der Seite von Sohn David im Cockpit sitzen.

Ralf Schumacher: Jetzt ist es offiziell

Ralf Schumacher bestimmte zuletzt einige Schlagzeilen, als er sein Comingout offiziell verkündete. Dafür bekam der Sky-Experte viel Unterstützung, wie er zuletzt verriet (hier mehr dazu). Jetzt gibt es aber auch weitere aufregende Neuigkeiten um den ehemaligen Formel-1-Star.

Der 49-Jährige wird gemeinsam mit Sohn David im Prototyp Cup Germany im Rahmen der DTM vom 16. bis 18. August auf dem Nürburgring an den Start gehen. Am Montag (29. Juli) durften sich Vater und Sohn am ersten Testtag ein wenig vorbereiten.

„Es war schon lange mein Wunsch, einmal ein Rennen gemeinsam mit David zu fahren, dafür steige ich gerne wieder in einen Rennwagen. Nun mit David für mein eigenes Team zu fahren, ist ein Traum. Das Auto macht sehr viel Spaß, wir freuen uns auf den Start im Prototyp Cup Germany“, sagt Ralf Schumacher.

Ex-Formel-1-Pilot sitzt wieder im Cockpit

Auch Sohnemann David freut sich, mit Papa an den Start gehen zu können. „Das ADAC GT Masters ist gerade in der Sommerpause, da bot sich ein Einsatz im Rahmen der DTM an. Der Start gemeinsam mit meinem Vater wird ein spezielles Wochenende, zumal wir auf unserer Heimstrecke, dem Nürburgring, fahren. Die ersten Meter in unseren Ligier-Prototypen haben viel Spaß gemacht, meinen Vater nun als Teamkollegen zu haben, ist etwas sehr Besonderes“, so der 22-Jährige.

Die Rollenverteilung im Team Schumacher ist dabei klar. „Der Papa bringt die Stärken im Abstimmen des Autos mit“, sagte David. Allerdings solle der Junior „vom Fahrerischen“ – Ralf ist mittlerweile 49 – besser sein. „Davon gehe ich aus“, stimmte Ralf zu: „Er muss die Kohlen aus dem Feuer holen.“