Formel 1: Team verkündet Sainz-Hammer! Jetzt herrscht Gewissheit

Seit Monaten ist es DAS Thema in der Formel 1! Nach dem Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari hat Carlos Sainz seinen Sitz bei der Scuderia verloren. Der Spanier ist heiß begehrt. Viele Teams wollten ihn, doch nur einer bekommt den Zuschlag.

Diese Entscheidung ist jetzt am 29. Juli – am ersten Tag der Formel-1-Sommerpause – offiziell gefallen. Der Spanier wird in der kommenden Saison für das Williams-Team an den Start gehen.

Formel 1: Sainz-Hammer gefallen

Endlich steht es fest! Die Formel-1-Fans mussten lange auf diese Entscheidung warten, aber sie haben nun Gewissheit. Carlos Sainz wird auch ab 2025 in der Motorsport-Königsklasse fahren. Der Spanier hat bei Williams einen Vertrag bis Ende 2026 unterschrieben.

Auch interessant: Formel 1: Red Bull testet Piloten – wird HIER der Perez-Nachfolger entschieden?

Teamchef James Vowles sagte in der Pressemitteilung über die Verpflichtung: „Carlos bringt nicht nur Erfahrung und Performance mit, sondern ist auch ein bissiger Fahrer, der jede Millisekunde aus dem Auto und Team herausholt.“

In den vergangenen Monaten wurde Sainz mit etlichen Teams der Formel 1 in Verbindung gebracht. Am Ende ist es Williams geworden. Das sagt Sainz zu seinem neuen Rennstall: „Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich ab 2025 zu Williams Racing stoßen werde. Es ist kein Geheimnis, dass der diesjährige Fahrermarkt aus verschiedenen Gründen außergewöhnlich komplex war und dass ich einige Zeit gebraucht habe, um meine Entscheidung bekanntzugeben. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass Williams der richtige Ort für mich ist, um meine F1-Reise fortzusetzen, und ich bin sehr stolz darauf, einem so historischen und erfolgreichen Team beizutreten, in dem viele meiner Kindheitshelden in der Vergangenheit gefahren sind und unserem Sport ihren Stempel aufgedrückt haben.“

Sainz wechselt zu Williams

Weiter sagt der Formel-1-Pilot: „Ich möchte James Vowles und dem gesamten Vorstand von Williams für ihr Vertrauen und ihre Entschlossenheit danken. Ihre solide Führung und ihre Überzeugungen haben eine wichtige Rolle bei meiner Entscheidungsfindung gespielt. Ich glaube fest daran, dass der Kern eines jeden erfolgreichen Teams in seinen Mitarbeitern und seiner Kultur liegt. Williams ist ein Synonym für Tradition und reinen Rennsport, das Fundament des Projekts, das vor uns liegt, ist sehr stark und ich freue mich sehr darauf, ab nächstem Jahr ein Teil davon zu sein.“

Mehr Nachrichten für dich:

Gleichzeitig bedeutet die Sainz-Verpflichtung auch das Aus für Logan Sargeant bei Williams. Der US-Amerikaner hat damit seinen Sitz verloren und hat von allen Fahrern wohl die schlechtesten Karten, um im kommenden Jahr an den Start gehen zu dürfen.