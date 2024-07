Ralf Schumacher packt nach Outing aus – DAS hat den Ex-Formel-1-Piloten besonders überrascht

Es war ein ganz besonderer Post, der in der Formel 1 und in Deutschland für Aufsehen sorgte: Ralf Schumacher zeigte sich erstmals mit seinem Partner und machte seine Beziehung so offiziell.

Nun sind schon einige Tage vergangen und erstmals hat sich Ralf Schumacher nun zu seinem Outing geäußert. Besonders die Reaktionen nach der Verkündung des einstigen Piloten überraschten ihn.

Ralf Schumacher packt nach Outing aus

Es war ein großer und enorm wichtiger Schritt für Ralf Schumacher. In einem Instagram-Post hat der ehemalige Pilot verkündet, dass er homosexuell ist. Die Reaktionen unter dem Beitrag sind und waren überwältigend. Neben vielen Fans haben auch zahlreiche Prominente, Freunde und Weggefährten ihre Unterstützung gezeigt.

Jetzt hat sich Schumacher bei „Sky“ in der Sendung „Hardenacke trifft…“ dazu geäußert. Von einer Sache war er besonders verwundert. „Ich war überrascht, dass es so viele Menschen interessiert und so viel öffentlich darüber gesprochen wird. Ich dachte, dass ich so ein bisschen aus dem Fokus bin“, sagte der Experte.

Die positiven Reaktionen haben den 49-Jährigen aber dennoch sehr gefreut: „Ich fand es schön zu sehen, wie es in der Formel 1 funktioniert hat – nämlich mit extrem viel Respekt. Auch die Resonanz der Teamchefs, Fahrer und so weiter war sehr schön zu sehen.“

„Wünsche mir, dass wir unsere Ruhe haben“

Ralf Schumacher erklärte auch den Grund für seinen Instagram-Post. Der ehemalige Pilot betont, dass es klar sein sollte, „wer der Partner an meiner Seite ist, um auch normal leben zu können – in der Formel 1 und mit den Menschen, die ich so treffe.“

Gleichzeitig hofft er aber auch, dass das Thema nun nicht mehr die Schlagzeilen bestimmt. „Ich wünsche mir, dass wir nun unsere Ruhe haben. Deshalb werden wir das auch nicht mehr groß kommentieren. Es ging nicht um eine Message und ich möchte nicht für irgendetwas stehen, es geht rein egoistisch um Etienne und mich“, stellte der Bruder von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher klar.