Ralf Schumacher bestätigt Gerüchte – „Wir zwei freuen uns riesig“

Großartige Nachrichten für die Fans von Ralf Schumacher. Der frühere Formel-1-Experte kehrt wieder auf die Rennstrecke zurück. Der 49-Jährige bestätigte einen entsprechenden Bericht selbst bei Instagram.

Das Besondere daran: Ralf Schumacher wird gemeinsam mit seinem Sohn David Schumacher an den Start gehen, wie er selbst verriet. Stattfinden soll das „Geheim-Projekt“ schon im August.

Ralf Schumacher geht mit Sohn David auf die Rennstrecke

Wie die „Bild“ berichtet, planen Ralf Schumacher und Sohn David Schumacher ein gemeinsames Projekt im Rahmen des DTM-Wochenendes (16. bis 18. August) am Nürburgring. Demnach werden die Beiden eine Premiere feiern und gemeinsam ein Rennen fahren.

Kurz nach Erscheinung des Berichts bestätigte Ralf Schumacher bei Instagram: „Es sollte zwar erst am Montag raus, aber wir zwei freuen uns riesig. Am Montag testen wir auf dem. Nürburgring und stellen das komplette Projekt samt Auto vor.“

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei dem Wagen um einen „Le Mans Prototypen 3“. Der LMP-3 hat ein Gewicht von 905 Kilogramm und einen V8-Nissan-Motor mit 455 PS. Am Montag wird Ralf Schumacher mit seinem Sohn David den ersten Test auf dem Nürburgring absolvieren.

Schumacher bei Formel 1 in Belgien

An diesem Wochenende ist Ralf Schumacher allerdings noch mit der Formel 1 unterwegs. Für Sky steht er als Experte beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps (Hier geht’s zu unserem Live-Ticker!) vor der Kamera. Sohn David hat an diesem Wochenende rennfrei. In der ADAC GT Masters geht es erst Ende August weiter – dann auch in Spa-Francorchamps.