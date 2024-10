Rafael Nadal stürzt Mallorca ins Tränenmeer – „Es tut so weh“

Rafael Nadal ließ am Donnerstag (10. Oktober) selbst die Bombe platzen! In einem Instagram-Video gab der gebürtige Mallorquiner sein Karriere-Aus bekannt und sorgte für ein Beben in der Tenniswelt. Mehr dazu liest du hier >>>.

Vor allem die Spanier auf Mallorca traf die Nachricht aus dem Nichts und hatte sich im Nu unter den Einheimischen verbreitet. Im Gespräch mit unseren Reporterinnen zeigen sie sich schwer getroffen nach dem Karriere-Aus von Rafael Nadal. Es gab aber auch Kritik.

Rafael Nadal: Mallorquiner mit gemischten Gefühlen

Für den Mallorquiner Iker war Rafael Nadal das Idol schlechthin! Den 18-jährigen, der selbst jahrelang Tennis spielte, traf die Nachricht am Donnerstag deshalb besonders schwer: „Es stimmt, dass es ein wenig weh tut. Er ist ein großartiger spanischer Tennisspieler, er ist ein historischer Athlet auf Weltniveau“, wird er im Gespräch mit dieser Redaktion deutlich.

Auf die Frage, wie er sich das Leben des Tennisprofis nach seinem Karriere-Ende nun vorstellt, entgegnet er: „Nun, ich denke, er wird weiterhin trainieren und an großen Turnieren teilnehmen.“ Sein Erbe werde nun Calos Alcaraz für Spanien fortführen. „Ich denke, es wird sich innerhalb der Sportelite und in der Stadt nicht viel ändern, es wird weiterhin versucht, auf dem höchsten Niveau zu bleiben“, so die Einschätzung des jungen Mallorquiners.

Verkäuferin wird deutlich: „Würde auch nicht weiter machen“

Auch die Spaniern Inmar, die unsere Mallorca-Reporterinnen am Fitnessstudio der Goodbye-Deutschland-Auswanderer Andreas und Caro Robens treffen, bedauert Nadals Karriere-Aus sehr: „Mir persönlich hat es sehr leid getan. Jede Laufbahn hat ein Anfang und ein Ende. Aber erst die Nummer 1 hier in Spanien.“ Dem pflichtet auch der Wahl-Mallorquiner Antonio bei: „Er hinterlässt eine gute Karriere und hat die Messlatte so hoch gehängt. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um seine Karriere zu beenden. Ich bin aus Andalusia, aber lebe seit 1970 auf Mallorca. Er ist einer der besten. Er ist sehr bekannt in ganz Europa und ist der beste spanische Sportler.“

Doch nicht alle finden an der Playa am Ballermann am Donnerstag lobende Worte für Rafael Nadal. „Es ist mir ehrlich gesagt egal. Dieser Typ hat eh schon alles. Ich würde an seiner Stelle auch nicht weitermachen. Der hat für sich und seine ganze Familie bis hin zu seinen Enkelkindern wahrscheinlich schon vorausgesorgt“, wird die spanische Verkäuferin eines Feinkostenladens deutlich.