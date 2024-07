Olympia 2024: Diese Sportarten sind nicht mehr mit dabei

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris werden nicht nur neue Sportarten begrüßen, sondern auch einige Disziplinen aus dem Programm verabschieden.

Diese Veränderungen sind Teil der ständigen Anpassungen und Modernisierungen, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) vornimmt, um die Spiele attraktiv und relevant zu halten. Hier sind die Sportarten, die bei Olympia 2024 nicht mehr dabei sein werden:

Olympia 2024: Karate ist wieder raus

Karate feierte sein olympisches Debüt erst 2021 in Tokio, wird aber in Paris 2024 nicht mehr im Programm sein. Trotz der großen Popularität dieser traditionellen Kampfkunst entschied das IOC, Karate zugunsten anderer Sportarten aus dem Programm zu nehmen.

+++ Olympia 2024: Diese Sportarten sind neu dabei +++

Gründe für den Ausschluss: Die Entscheidung, Karate nicht mehr zu berücksichtigen, wurde getroffen, um Platz für neue Disziplinen wie Breakdance zu schaffen. Zudem hat das IOC ein rotierendes System, bei dem nicht jede Sportart bei jeder Olympiade vertreten sein kann, um die Vielfalt und Dynamik der Spiele zu gewährleisten.

Baseball/Softball

Obwohl Baseball und Softball 2021 in Tokio ein Comeback feierten, werden sie in Paris 2024 erneut nicht vertreten sein. Diese Entscheidung war für viele Fans enttäuschend, insbesondere da Baseball und Softball in vielen Ländern, einschließlich den USA und Japan, äußerst beliebt sind.

Gründe für den Ausschluss: Der Ausschluss von Baseball und Softball wurde vor allem aufgrund logistischer Herausforderungen und der Notwendigkeit, das Programm nicht zu überladen, getroffen. Da Baseball und Softball Platz und spezielle Einrichtungen erfordern, entschied das IOC, diese Disziplinen für Paris 2024 auszusetzen.

Gewichtheben (reduzierte Gewichtsklassen)

Gewichtheben bleibt eine olympische Sportart, allerdings mit einer reduzierten Anzahl an Gewichtsklassen. Diese Anpassung ist Teil der Bemühungen des IOC, das Programm zu verschlanken und die Wettkämpfe übersichtlicher zu gestalten.

Gründe für den Ausschluss: Die Reduzierung der Gewichtsklassen im Gewichtheben wurde auch aufgrund von Dopingproblemen innerhalb der Sportart vorgenommen. Das IOC hofft, durch diese Maßnahme die Integrität des Sports zu verbessern und die Wettkämpfe attraktiver zu machen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.