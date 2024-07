Olympia 2024: Diese Sportarten sind neu dabei

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris versprechen nicht nur spektakuläre Wettkämpfe und emotionale Momente, sondern auch einige aufregende Neuerungen im Programm.

Fünf neue Sportarten sind bei Olympia 2024 dabei und werden das olympische Erlebnis sowohl für die Athleten als auch für die Zuschauer bereichern. Hier sind die neuen Disziplinen, die im kommenden Jahr für frischen Wind sorgen werden:

Breakdance

Breakdance, auch als Breaking bekannt, ist eine faszinierende Mischung aus Akrobatik, Tanz und Musikkultur. Diese Disziplin hat ihren Ursprung in den Straßen New Yorks und hat sich zu einer weltweit anerkannten Kunstform entwickelt. In Paris 2024 wird Breaking als neue Sportart im olympischen Programm vertreten sein.

Wettkampfmodus: Der Wettkampf wird in Duellen ausgetragen, bei denen zwei Tänzer, sogenannte B-Boys und B-Girls, gegeneinander antreten. Eine Jury bewertet die Tänzer nach Kriterien wie Technik, Kreativität, Stil, Musikalität und Interaktion mit dem Publikum. Die Athleten müssen nicht nur spektakuläre Moves zeigen, sondern auch ihren eigenen Stil und ihre Individualität hervorheben.

Skateboarding

Nachdem Skateboarding bereits bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio erstmals auf der Bühne stand, wird diese Sportart auch in Paris wieder vertreten sein. Neu ist jedoch, dass einige neue Disziplinen hinzugefügt werden, die den Wettkampf noch vielfältiger machen.

Disziplinen

Street: Die Athleten navigieren durch einen Parkour mit Treppen, Geländern, Bänken und Rampen und zeigen dabei Tricks und Sprünge.

Die Athleten navigieren durch einen Parkour mit Treppen, Geländern, Bänken und Rampen und zeigen dabei Tricks und Sprünge. Park: In einer Bowl-ähnlichen Struktur führen die Skater atemberaubende Manöver und Tricks in der Luft aus.

Sportklettern

Sportklettern, ebenfalls bereits 2021 in Tokio vertreten, wird 2024 mit einer neuen Disziplin noch spannender. Neben dem klassischen Format wird es erstmals auch einen reinen Boulder-Wettbewerb geben.

Disziplinen

Lead: Die Athleten klettern eine Wand so hoch wie möglich innerhalb eines bestimmten Zeitlimits.

Die Athleten klettern eine Wand so hoch wie möglich innerhalb eines bestimmten Zeitlimits. Bouldern: Klettern ohne Seil auf kurzen, aber schwierigen Routen, die nahe am Boden bleiben.

Klettern ohne Seil auf kurzen, aber schwierigen Routen, die nahe am Boden bleiben. Speed: Ein Rennen, bei dem zwei Kletterer eine standardisierte Route so schnell wie möglich erklimmen.

Das könnte dich auch interessieren:

Surfen

Surfen war 2021 in Tokio eine Premiere und wird auch in Paris wieder im Programm sein. Frankreichs berühmte Küsten bieten perfekte Bedingungen für diesen aufregenden Sport.

Wettkampfmodus: Die Surfer treten in Heats gegeneinander an und versuchen, innerhalb eines festgelegten Zeitraums die besten Wellen zu reiten. Die Bewertung erfolgt nach Kriterien wie Schwierigkeit der Manöver, Wellenhöhe und Stil.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.