Olympia 2024: Entscheidung wohl gefallen! Deutscher Fahnenträger enthüllt

Viele Athleten haben sich um den Job beworben, doch nur einer konnte es werden. In den vergangenen Tagen war es das Thema: Wer trägt die deutsche Fahne bei der Eröffnungszeremonie von Olympia 2024?

Fußballerin Alexandra Popp, Judoka Anna-Maria Wagner und Reiterin Jessica von Bredow-Werndl sowie Tennis-Ass Alexander Zverev, Sportschütze Christian Reitz und Basketball-Weltmeister Dennis Schröder waren nominiert. Doch nun soll eine Entscheidung gefallen sein: Schröder trägt wohl die Fahne bei Olympia 2024.

Olympia 2024: Dennis Schröder trägt deutsche Fahne bei Eröffnungsfeier

Wie die „FAZ“ und „Bild“ übereinstimmend berichten, wird Schröder einer der Fahnenträger des deutschen Teams. Der Basketball-Star wird offenbar gemeinsam mit einer deutschen Athletin die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag (26. Juli) tragen.

Der 30-Jährige habe sich bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team durchgesetzt. In den vergangenen Wochen warb er intensiv für seine Nominierung – unter anderem auf seinem Social-Media-Kanal. Für Schröder hat dieses Amt eine ganz besondere Bedeutung.

„Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann?“, erklärte der 30-Jährige schon kurz nach dem WM-Sieg 2023. Der Basketballer sprach schon vorab von „einem Statement“, wenn ein Schwarzer mit einer Mutter aus Gambia diese Ehre bekäme. Nun scheint sein Traum in Erfüllung zu gehen.

Wird wohl die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier bei Olympia 2024 tragen: Basketball-Star Dennis Schröder. Foto: IMAGO/camera4+

Offizielle Bekanntgabe kurz vor der Eröffnungsfeier?

„Das würde mir alles bedeuten. Deutschland so repräsentieren zu können, mit meiner Herkunft, meiner Mutter aus Gambia, wäre enorm. Das würde ein Statement setzen, als Dunkelhäutiger die Fahne zu tragen“, erklärte der Basketballer. So scheint Schröder als ein Fahnenträger für Olympia 2024 bereits festzustehen. Wer an seiner Seite stehen wird, ist noch unklar.

Bei der Thematik haben Fans und die 470 deutschen Olympia-Athleten gesondert abgestimmt. Die Prozent-Ergebnisse beider Gruppen wurden am Ende zusammengezählt. Offiziell soll die Fahnenträger-Entscheidung vom DOSB erst am Mittwoch (24. Juli) verkündet werden.