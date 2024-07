Olympia 2024: Entscheidung gefallen – dicke Überraschung um Mega-Star

Olympia 2024 steht unmittelbar vor der Tür! Das große Sport-Highlight des Jahres zieht bereits vor dem offiziellen Beginn alle Blicke auf sich. Ein großes Thema vor den Olympischen Spielen ist stets der Fackelzug.

Dabei kommt es im Rahen von Olympia 2024 nun zu einer echten Überraschung: Neben anderen Prominenten wird auch US-Rapper Snoop Dogg das olympische Feuer nach Paris bringen.

Olympia 2024: Rapper Snoop Dogg wird Fackelträger

Am Freitag (26. Juli) findet die obligatorische Eröffnungszeremonie mit allen Athleten aus den jeweiligen Ländern in Paris statt. Ein großes Highlight dieses Abends ist auch die olympische Fackel, die als Symbol der Spiele gilt. Vor der Eröffnungsfeier wird das olympische Feuer stets zum Austragungsort – in diesem Fall Paris – transportiert.

In diesem Jahr beteiligt sich auch US-Rapper Snoop Dogg an dem Fackelzug nach Paris. Der 52-Jährige wird einer der letzten Träger des olympischen Feuers in Saint-Denis sein, verriet Mathieu Hanotin, amtierender Bürgermeister der Stadt gegenüber der Nachrichtenagentur „AFP“.

Saint-Denis ist die letzte Station, bevor das Feuer nach Paris zurückkehrt und sein Ziel bei der Eröffnungsfeier am Abend findet. Weitere Fackelträger werden die Schauspielerin Laetitia Casta, der Rapper Mc Solaar und der ehemalige ukrainische Stabhochspringer Sergej Bubka sein.

Snoop Dogg fungiert als TV-Moderator

Doch sein Job als Fackelträger des olympischen Feuers wird nicht der einzige Auftritt von Snoop Dogg bei Olympia 2024 sein. Der US-Rapper wird während der Spiele in Paris für den US-Fernsehsender „NBC“ als Moderator im Einsatz sein. Snoop Dogg rückt also mehr als nur einmal ins Rampenlicht.

Weitere News:

Schon bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte Snoop Dogg mit Comedian Kevin Hart die Highlights für den US-Streamingdienst „Peacock“ kommentiert. Nun dürfen die TV-Zuschauer gespannt sein, wie der 52-Jährige sämtliche Wettbewerbe in Paris begleiten wird.