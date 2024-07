Olympia 2024: Amputation! Schock für Star-Athlet – er reagiert unglaublich

Für viele Sportler ist Olympia 2024 das Größte, die Erfüllung ihres Traums, der Höhepunkt der Karriere. Sie tun alles, um dabei sein zu können. Matt Dawson schreckte nicht einmal davor zurück, sich ein Körperteil entfernen zu lassen.

Eine Verletzung drohte das Aus für Olympia 2024 für den australischen Hockey-Star zu sein. Um trotzdem dabei sein zu können, beschloss er eine Amputation.

Olympia 2024: Athlet lässt sich Fingerkuppe amputieren

Es passierte in der Vorbereitung auf die Spiele in Paris: Matt Dawson, Hockey-Spieler der australischen Olympia-Auswahl, brach sich den rechten Ringfinger. Eine Verletzung, die den Traum von Frankreich platzen zu lassen drohte. Mit dem nötigen Gips am Finger hätte er nicht spielen können.

Die Zeit rannte, eine schnelle Entscheidung musste her. Also griff der 30-Jährige zum Äußersten. Er ließ sich die gebrochene Fingerkuppe kurzerhand amputieren. „Ich habe mit dem plastischen Chirurgen eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen, nicht nur für die Chance, in Paris zu spielen, sondern auch für das Leben danach“, erklärte er dem australischen TV-Sender „7News“. „Für mich war die beste Option, mir die Spitze meines Fingers abschneiden zu lassen.“

„Matt verdient die volle Punktzahl“

Schon 2020 war er in Tokio dabei, gewann mit Australien im Hockey-Wettbewerb Silber. Für seinen Einsatz hätte er sich nun Gold verdient – findet auch sein Trainer. „Dawson ist jetzt wieder im Training. Er hat die Messlatte für jeden, der sich in Zukunft einen Finger bricht, hoch gelegt. Aber Matt verdient die volle Punktzahl. Er hat diese Entscheidung getroffen und ist offensichtlich fest entschlossen, in Paris zu spielen“, erklärte Colin Batch.

Am 27. Juli geht es für Dawson los – mit dem Spiel gegen Argentinien und einem Fingerstück weniger.