Olympia 2024: Das ist der Zeitplan aller Sportarten und Wettbewerbe im Überblick

Am 26. Juli 2024 werden die Olympischen Spiele 2024 in der französischen Hauptstadt Paris offiziell eröffnet. Zwei Wochen lang kämpfen tausende Athleten um die begehrten Olympia-Medaillen.

Während Olympia 2024 finden 329 Wettbewerbe in 32 Sportarten statt. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Wir geben dir hier einen Blick auf den Zeitplan von Olympia 2024.

Olympia 2024: Das ist der Zeitplan

Von Leichtathletik über Schwimmen bis hin zu Skateboarden – bei Olympia 2024 ist für jeden Sport-Fan etwas dabei. Zweieinhalb Wochen duellieren sich Sportler aus der ganzen Welt in den verschiedensten Wettbewerben.

Los geht’s schon am Mittwoch (24. Juli) mit den Teamsportarten. Am 26. Juli findet dann die Eröffnungsfeier statt und schon einen Tag später geht es in den Sportarten Judo, Radsport, Schwimmen und Schießen um Medaillen.

Olympia 2024 – der Zeitplan im Überblick

Beach-Volleyball: Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 9. August; Finale Männer: 10. August 2024

Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 9. August; Finale Männer: 10. August 2024 Badminton: Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 5. August; Finale Männer: 5. August 2024

Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 5. August; Finale Männer: 5. August 2024 Bahnradsport: Start: 5. August, Finale: 11. August 2024

Start: 5. August, Finale: 11. August 2024 3×3 Basketball: Start der Vorrunde: 30. Juli, Finale Frauen: 5. August; Finale Männer: 5. August 2024

Start der Vorrunde: 30. Juli, Finale Frauen: 5. August; Finale Männer: 5. August 2024 Basketball: Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Männer: 10. August, Finale Frauen: 11. August 2024

Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Männer: 10. August, Finale Frauen: 11. August 2024 Bogenschießen: Start: 25. Juli (mit der Ranking Round), Ende: 4. August, Medaillenvergaben am 28. und 29. Juli sowie am 2. (Mixed Team Finale), 3. (Finale Frauen) und 4. (Finale Männer) August 2024

Start: 25. Juli (mit der Ranking Round), Ende: 4. August, Medaillenvergaben am 28. und 29. Juli sowie am 2. (Mixed Team Finale), 3. (Finale Frauen) und 4. (Finale Männer) August 2024 Boxen: Start: 27. Juli, Medaillenvergabe am 6., 7., 8., 9. und 10. August 2024

Start: 27. Juli, Medaillenvergabe am 6., 7., 8., 9. und 10. August 2024 BMX Racing: Start: 1. August, Finale: 2. August 2024

Start: 1. August, Finale: 2. August 2024 Breaking (Break-Dance): Start der Qualifikation: 9. August (B-girls), 10. August (B-boys); Finale: 9. August (B-girls), 10. August 2024 (B-boys)

Start der Qualifikation: 9. August (B-girls), 10. August (B-boys); Finale: 9. August (B-girls), 10. August 2024 (B-boys) Fechten: Start: 27. Juli, letzte Medaillenentscheidungen: 4. August 2024

Start: 27. Juli, letzte Medaillenentscheidungen: 4. August 2024 Fußball: Start der Vorrunde: 24. Juli (Männer), 25. Juli (Frauen) 2024

Start der Vorrunde: 24. Juli (Männer), 25. Juli (Frauen) 2024 Gewichtheben: Start: 7. August, letzter Wettkampftag: 11. August 2024

Start: 7. August, letzter Wettkampftag: 11. August 2024 Golf: Start: 1. August (Männer), 7. August (Frauen); Finale: 4. August (Männer), 10. August (Frauen) 2024

Start: 1. August (Männer), 7. August (Frauen); Finale: 4. August (Männer), 10. August (Frauen) 2024 Handball: Start der Vorrunde: 25. Juli (Frauen), 27. Juli (Männer); Finale: 10. August (Frauen), 11. August (Männer) 2024

Start der Vorrunde: 25. Juli (Frauen), 27. Juli (Männer); Finale: 10. August (Frauen), 11. August (Männer) 2024 Hockey: Start der Vorrunde: 27. Juli; Finale Männer: 8. August, Finale Frauen: 9. August 2024.

Start der Vorrunde: 27. Juli; Finale Männer: 8. August, Finale Frauen: 9. August 2024. Judo: Start: 27. Juli, Mixed Team Finale: 3. August 2024

Start: 27. Juli, Mixed Team Finale: 3. August 2024 Kanu Sprint: Start: 6. August, letztes Finale: 10. August 2024

Start: 6. August, letztes Finale: 10. August 2024 Kanu Slalom: Start: 27. Juli, letztes Finale: 5. August

Start: 27. Juli, letztes Finale: 5. August Kunstturnen: Start: 27. Juli, Gerätefinals Männer/Frauen: 5. August 2024

Start: 27. Juli, Gerätefinals Männer/Frauen: 5. August 2024 Mountainbike: Frauen Cross-country am 28. Juli, Männer Cross-country am 29. Juli 2024

Frauen Cross-country am 28. Juli, Männer Cross-country am 29. Juli 2024 7er-Rugby: Männer Poolrunde beginnt am 24. Juli, Finale am 27. Juli; Frauen Poolrunde beginnt am 28. Juli, Frauen Finale am 30. Juli 2024

Männer Poolrunde beginnt am 24. Juli, Finale am 27. Juli; Frauen Poolrunde beginnt am 28. Juli, Frauen Finale am 30. Juli 2024 Ringen: Start: 5. August, letzte Medaillenentscheidungen am 11. August 2024

Start: 5. August, letzte Medaillenentscheidungen am 11. August 2024 Rudern: Start: 27. Juli, letztes Finale: 3. August 2024

Start: 27. Juli, letztes Finale: 3. August 2024 Rhythmische Sportgymnastik: Start: 8. August; Solo-Finale 9. August; Gruppenfinale 10. August

Start: 8. August; Solo-Finale 9. August; Gruppenfinale 10. August Schießen: Start: 27. Juli, letzter Wettkampftag: 5. August 2024.

Start: 27. Juli, letzter Wettkampftag: 5. August 2024. Schwimmen: Start: 27. Juli, Ende: 4. August 2024 – Medaillenvergabe an allen Tagen in verschiedenen Disziplinen

Start: 27. Juli, Ende: 4. August 2024 – Medaillenvergabe an allen Tagen in verschiedenen Disziplinen Segeln: Verschiedene Wettkämpfe: 27. Juli – 11. August 2024 (12:00 – 19:00 Uhr täglich)

Verschiedene Wettkämpfe: 27. Juli – 11. August 2024 (12:00 – 19:00 Uhr täglich) Skateboarding: Start: 27. Juli, Männer Finale: Street 27. Juli, Park 7. August; Frauen Finale: Street 28. Juli, Park 6. August 2024

Start: 27. Juli, Männer Finale: Street 27. Juli, Park 7. August; Frauen Finale: Street 28. Juli, Park 6. August 2024 Sportklettern: Start: 5. August, Männer Boulder & Lead Finale: 9. August; Frauen Boulder & Lead Finale: 10. August 2024

Start: 5. August, Männer Boulder & Lead Finale: 9. August; Frauen Boulder & Lead Finale: 10. August 2024 Surfen: Start: 27. Juli, Finale: 31. Juli 2024

Start: 27. Juli, Finale: 31. Juli 2024 Synchronschwimmen: Start: 5. August, Finale: 10. August 2024

Start: 5. August, Finale: 10. August 2024 Taekwondo: Start: 7. August, Finale: 10. August 2024

Start: 7. August, Finale: 10. August 2024 Tennis: Start: 27. Juli, Frauen Finale: 3. August, Männer Finale: 4. August 2024

Start: 27. Juli, Frauen Finale: 3. August, Männer Finale: 4. August 2024 Tischtennis: Start: 27. Juli, Frauen Team Finale: 10. August, Männer Team Finale: 11. August 2024.

Start: 27. Juli, Frauen Team Finale: 10. August, Männer Team Finale: 11. August 2024. Trampolinspringen: Alle Wettbewerbe am 2. August 2024

Alle Wettbewerbe am 2. August 2024 Triathlon: 30. Juli (Männer), 31. Juli (Frauen); Mixed Relay: 5. August 2024.

30. Juli (Männer), 31. Juli (Frauen); Mixed Relay: 5. August 2024. Volleyball: Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 10. August, Finale Männer: 11. August 2024

Start der Vorrunde: 27. Juli, Finale Frauen: 10. August, Finale Männer: 11. August 2024 Wasserball: Start: 27. Juli (Frauen), 28. Juli (Männer); Frauen Finale: 10. August, Männer Finale: 11. August 2024

Start: 27. Juli (Frauen), 28. Juli (Männer); Frauen Finale: 10. August, Männer Finale: 11. August 2024 Wasserspringen: Start: 27. Juli; letzte Events: 10. August 2024

Zahlreiche Highlights warten auf die Zuschauer am 3. und 4. August, dann stehen in den Kernsportarten Leichtathletik und Schwimmen zahlreiche Medaillenentscheidungen an.Zu Ende geht Olympia 2024 am 11. Juli mit mehreren Medaillenentscheidungen, unter anderem im Ringen, Radsport, Handball, Gewichtheben und Basketball.