Olympia 2024: Das sind die größten deutschen Medaillenhoffnungen

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen vor der Tür und die Erwartungen sind hoch. Deutschland hat eine beeindruckende Gruppe von Athleten und Teams, die um Gold kämpfen werden.

Einige Stars stechen vor Olympia 2024 natürlich heraus. Hier zeigen wir dir die größten Medaillenhoffnungen von Deutschland:

Malaika Mihambo (Weitsprung)

Malaika Mihambo, die amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung, ist erneut eine der Top-Favoritinnen. Ihre Konstanz und ihr herausragendes Talent machen sie zu einer starken Anwärterin auf die Goldmedaille. Mihambo hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert und ist bereit, ihre Titel zu verteidigen​.

Julian Weber (Speerwurf)

Julian Weber hat sich in den letzten Jahren als einer der besten Speerwerfer der Welt etabliert. Seine beeindruckenden Leistungen und seine Fähigkeit, unter Druck zu liefern, machen ihn zu einem heißen Kandidaten für die Goldmedaille in Paris. Weber wird alles daran setzen, seine starke Form bei den Olympischen Spielen zu bestätigen​

Ricarda Funk (Kanu-Slalom)

Ricarda Funk, die Olympiasiegerin von Tokio 2021, hat sich erneut für die Spiele qualifiziert und zählt zu den Favoritinnen im Kanu-Slalom. Ihre Technik und ihre Erfahrung auf höchstem Niveau werden entscheidend sein, um erneut eine Goldmedaille zu gewinnen.

Olympia 2024: Ricarda Funk will ihren Titel verteidigen. Foto: IMAGO/CTK Photo

Florian Wellbrock (Schwimmen)

Florian Wellbrock, Weltmeister und Olympiamedaillengewinner, hat sich in mehreren Freistil- und Freiwasserdistanzen qualifiziert und gehört zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf Gold. Wellbrock hat in den letzten Jahren konstant starke Leistungen gezeigt und wird in Paris eine zentrale Rolle im deutschen Schwimmteam spielen​.

Deutsche Hockey-Teams (Männer und Frauen)

Sowohl die deutschen Männer- als auch die Frauen-Hockeyteams haben sich für die Olympischen Spiele qualifiziert und gelten traditionell als starke Medaillenkandidaten. Beide Teams haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie unter den besten der Welt sind und haben das Potenzial, in Paris ganz oben auf dem Podest zu stehen​

Bahnrad-Teams

Deutschland hat eine beeindruckende Tradition im Bahnradsport, und Athletinnen wie Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich gehören zu den Top-Favoritinnen in den Kurzzeitdisziplinen. Ihre Erfolge bei Weltmeisterschaften und anderen internationalen Wettkämpfen machen sie zu ernsthaften Anwärtern auf Goldmedaillen in Paris​.

Jessica von Bredow-Werndl (Dressurreiten)

Jessica von Bredow-Werndl, die Olympiasiegerin im Dressurreiten, ist eine der größten deutschen Medaillenhoffnungen für Paris 2024. Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihre starke Partnerschaft mit ihrem Pferd Dalera BB haben sie an die Spitze ihres Sports gebracht. Sie wird in Paris erneut versuchen, ihre herausragende Leistung zu wiederholen und eine Goldmedaille zu gewinnen

