Olympia 2022: Deutsche Athletin kämpft mit den Tränen – „Einfach nur bitter“

Sieben Hundertstel trennten Lena Dürr bei Olympia 2022 von einer Medaille, 19 Hundertstel waren es nur auf Platz eins. Am Ende ging die deutsche Slalom-Fahrerin leer aus.

Nach dem Rennen kämpfte Lena Dürr bei Olympia 2022 mit den Tränen. Ihre starke Leistung rückte in den Hintergrund.

Olympia 2022: Dürr verpasst Medaille haarscharf

Als Führende war Lena Dürr in den zweiten Durchgang gegangen. Dass es schwer werden würde, nach dem Favoritin Petra Vlhova vorgelegt hatte, zeichnete ab. Michelle Gisin und Sarah Hector (ausgeschieden) scheiterten bereits an ihrer neuen Bestzeit.

Bei der letzten Zwischenzeit lag Dürr noch vorne, doch im Ziel blinkt plötzlich die Zahl auf, die niemand bei Olympia lesen will: 4! Der so undankbare vierte Platz.

Olympia 2022: Dürr kämpft im ZDF mit den Tränen

„Wie immer schön sagt, wenn’s ein Weltcuprennen wäre, wäre es völlig in Ordnung. Jetzt tut’s grad richtig weh“, erklärte Dürr am ZDF-Mikrofon und verdrückte dabei ein paar Tränen. „Gerade ist es einfach nur bitter, weil es nicht mal weit weg war, sondern einfach nur ganz knapp – sogar auf den Ersten“, so Dürr.

Lena Dürr war bei Olympia auf Goldkurs. Foto: imago images/Eibner Europa

Als die ZDF-Journalistin sie fragt, ob es ein Trost sei, dass sie ein super Rennen hingelegt habe, kämpft Dürr mit ihren Emotionen: „Gerade nicht, ne.“

Aber sie blickt schon nach vorne: „Morgen kann bestimmt wieder sagen, dass ich stolz auf den ersten Lauf bin, aber gerade ist es einfach nur bitter.“ Kopf hoch, Lena!

Besonders hart hat es auch eine Konkurrentin bei Olympia getroffen. Hier mehr dazu! (fs)