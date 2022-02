Olympia 2022: Große Sorge um Biathlon-Star – diese dramatischen Szenen bekamen die Zuschauer nicht mit

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Beim großen Überraschungssieg von Denise Herrmann bei Olympia 2022 waren alle Kameras auf die deutsche Biathletin gerichtet. Dabei spielten sich dahinter wohl dramatische Szenen ab.

Eine Athletin soll das 15 Kilometer Biathlon-Rennen der Damen aus gesundheitlichen Gründen nicht beendet haben. Offensichtlich geht es ihr auch jetzt noch so schlecht, dass Olympia 2022 für sie vorzeitig vorbei ist.

Olympia 2022: Ukrainische Biathletin hat mit „Ohnmachts-Anfällen“ zu kämpfen

Im Damen Einzel in Peking ging es Schlag auf Schlag. Insgesamt gingen 87 Biathletinnen an den Start. Doch eine von Ihnen erreichte nicht das Ziel: Valentina Semerenko.

Bitteres Ende für Biathlethin Valentina Semerenko bei Olympia 2022.

Der ukrainische Verbandspräsident Volodymyr Brynzak erklärte der ukrainischen Website „champion“ nun den Grund: „Sie wollte sich für die Staffel rehabilitieren und ist sehr schnell angegangen. Aber die Berge haben sie bestraft. Wie ich es verstanden habe, hat sie das Bewusstsein verloren oder war kurz davor. Ihr wurde schwindelig und sie konnte das Rennen nicht fortsetzen.“

Olympia 2022: Aus für Semerenko

Bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi gewann die 36-Jährige 2014 mit der Staffel noch Gold. Doch in diesem Jahr müssen die anderen drei ukrainischen Athletinnen ohne die erfahrene Biathletin auskommen.

Denn wie Brynzak mitteilte, sei die Ukrainerin bereits auf dem Weg in ihre Heimat. „Nach der Untersuchung in der Klinik haben wir beschlossen, sie mit dem nächsten Flugzeug nach Hause zu schicken, weil sie dem Team nicht mehr helfen kann“, so der Verbandspräsident.

Das Ergebnis des Damen-Einzel im Biathlon:

1. Platz: Denise Herrmann (44:12,7)

2. Platz: Anais Chevalier-Bouchet (+9,4)

3. Platz: Marte Olsbu Roiseland (+15,3)

4. Platz: Vanessa Voigt (+16,6)

14. Platz: Vanessa Hinz (+1:54,7)

25. Platz: Franziska Preuß (3:51,5)

Für Semerenko waren es die fünften olympischen Spiele ihrer Karriere. Ob sie danach noch weiter machen wird, ist noch unklar. Jetzt wünschen wir erstmal gute Besserung an dieser Stelle!

