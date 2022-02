Olympia 2022: Medaillen-Chance dahin? Deutscher Athlet hat kaum noch Hoffnung – „Das war‘s wohl“

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Seinen Auftritt bei Olympia 2022 hatte sich der deutsche Biathlet Erik Lesser ganz anders vorgestellt.

Im Einzelrennen lief für Lesser wenig zusammen. Nun bangt er sogar, dass sämtliche Chancen auf eine Medaille bei Olympia 2022 bereits dahin sind.

Olympia 2022: Biathlet Lesser nach Einzel-Auftritt untröstlich

„Ich habe den ‚schlechten Tag‘ am unpassendsten Tag erwischt“ – so kommentiert Lesser auf Instagram sein persönliches Drama aus dem Einzelrennen vom Dienstag (8. Februar).

Als einer der vier deutschen Starter war der 33-Jährige ins Rennen gegangen und erlebte beim Stehend-Schießen ein Debakel. Gleich fünf Fehler leistete er sich. Ungewohntes Bild des sonst so sicheren Schützen. Damit landete er am Ende nur auf Platz 67. „Ich habe einen Tag gebraucht, um mich von dem olympischen Einzelrennen zu ‚erholen‘“, schrieb er tags darauf.

Olympia 2022: Lesser macht sich für den Sprint keine Hoffnung

Es sei schwer zu realisieren, dass zwei Jahre harte Arbeit einfach ins Nichts geblasen wurden. Doch Lesser befürchtet noch Schlimmeres: Sein Auftritt könnte ihm weitere Medaillen-Chancen geraubt haben.

„Das war‘s dann wohl mit dem Sprint“, bilanziert er traurig. Hintergrund: Auch im Sprint darf jede Nation lediglich vier Athleten nominieren. Deutschlands Herren sind allerdings mit sechs Athleten angereist. Benedikt Doll und Johannes Kühn dürften gesetzt sein. Nach Lessers Performance dürften darüber hinaus Philipp Nawrath und Roman Rees die besseren Chancen auf eine Nominierung besitzen. Rees glänzte im Einzel. Mit nur einem Schießfehler und einer überraschend starken Leistung in der Loipe landete er auf dem 7. Platz.

Olympia 2022: Lesser hofft auf Staffellauf

Ohne Sprint-Teilnahme wäre auch die Medaillenchance bei der Verfolgung dahin. Die Parade-Disziplin des Verfolgungs-Weltmeisters von Kontiolahti 2015. Lessers letzte Hoffnung ist daher die Herrenstaffel. Er hoffe, dass er dort seine letzte Chance bekomme. Die Staffel findet am Dienstag, 15 Februar, statt. Der 33-Jährige hat in dieser Saison schon starke Leistungen in der Staffel gebracht und ist als Startläufer eigentlich nicht wegzudenken.

Aufgeben kommt für Lesser jedenfalls nicht in Frage. Mit der Hilfe seiner Familie und der Unterstützung aus dem deutschen Team werde er stärker als zuvor zurückkommen, kündigt er am Ende seines Postings an. (mh)