Olympia 2022: Deutsche Olympiasiegerin muss Drama live mit ansehen – „Poah, da verschlägts mir die Sprache“

Eurosport-Expertin Viktoria Rebensburg verfolgte das Drama bei Olympia 2022 live im Fernsehen. Die Olympiasiegerin von 2010 fühlte mit ihrer früheren Konkurrentin mit.

Olympia 2022: Nächstes Drama um Shiffrin – Rebensburg perplex

Mikaela Shiffrin – sie ist seit Jahren die Ausnahmeathletin im Ski alpin. Drei Mal gewann sie bereits den Gesamtweltcup. In diesem Jahr führt die US-Amerikanerin ihn wieder an. In den Disziplinen Slalom und Riesenslalom ist sie das Nonplusultra.

Man ging eigentlich fest davon aus, dass die 26-Jährige in Peking ihre nächste Gold-Medaille einfährt – doch Pustekuchen. Für Shiffrin wurde die Olympia-Reise zu einem großen Drama.

Fakten zu Olympia 2022

Die Olympischen Winterspiele finden in Peking statt.

Die Wettbewerbe laufen vom 04. bis zum 20. Februar.

In 15 verschiedenen Disziplinen kämpfen die Athleten um die Medaillen

Es finden 109 Wettkämpfe statt in den Orten Peking, Yanging und Zhangjiakou statt

Die erfolgreichste deutsche Olympionikin ist Claudia Pechstein (5x Gold, 2x Silber, 2x Bronze)

Deutschlands stärkste Athleten sind im Eiskanal unterwegs

Beim ersten Wettkampf – dem Riesenslalom – schied sie bereits am siebten Tor-Aus. Am Mittwoch (09.02) nun das nächste Drama: Der Slalom, ihre zweite Paradedisziplin, war nach wenigen Schwüngen beendet.

Olympia 2022: Rebensburg sieht Drama um frühere Konkurrentin live

Viktoria Rebensburg holte 2010 den Olympiasieg im Riesenslalom in Vancouver. Bei Shiffrins Riesenslalomsieg in Pyeongchang wurde sie Vierte. Die deutsche Ex-Spitzenathletin kennt das Gefühl, eine Medaille zu verpassen.

Eurosport-Expertin und Olympiasiegerin: Viktoria Rebensburg. Foto: imago images/Sven Simon

Live musste sie nun als Expertin bei Eurosport das Drama um ihre frühere Konkurrentin mit ansehen. Als Shiffrin ausschied, stockte ihr der Atem. „Poah, also da verschlägts mir die Sprache.“ Rebensburg glaubt, dass das Riesenslalom-Aus bei ihr für einen „Knacks“ gesorgt hat. „Das hat sie verunsichert“, sagt Rebensburg.

Olympia 2022: Shiffrin am Boden zerstört

„Es fühlt sich an wie viel Arbeit für nichts“, sagte Shiffrin unter Tränen. Es sei zwar „nicht das Ende der Welt und so dumm, sich so sehr darüber zu ärgern. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt vieles in Frage stellen muss.“

Vorbei sind die Olympischen Spiele für den Ski-Star aber noch nicht. In der Kombination und im Team-Wettbewerb hat sie noch die Chance auf Gold. (fs)