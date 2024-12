Nico Rosberg macht Schluss – „Ein Schock“

Für Nico Rosberg endet in diesen Tagen ein großes Kapitel. Der einmalige Formel-1-Weltmeister löst sein Extreme-E-Team RXR auf, wird künftig nicht mehr in dem Wettbewerb an den Start gehen. Das teilte das Team kurz nach Weihnachten mit.

Damit reagieren Nico Rosberg und sein Team auf das Ende der Extreme-E-Serie. Diese geht künftig in die Nachfolge-Serie, den FIA Extreme H World Cup, über. Team RXR geht dort nicht an den Start.

Nico Rosberg löst sein Rennteam auf

„Heute geht eine unvergessliche Reise zu Ende. RXR war immer viel mehr als nur ein Rennteam. Von Anfang an war es unsere Mission, Rennen für einen bestimmten Zweck zu fahren und sowohl auf als auch neben der Strecke etwas zu bewirken“, schrieb das RXR-Team bei Instagram.

Seit dem Start 2021 war das Rosberg-Team in der Extrem E am Start, feierte gleich in der ersten Saison den Titel. 2023 konnte RXR den Triumph dann sogar noch einmal wiederholen. Nun ist aber Schluss.

„Natürlicher Moment für RXR, dieses Kapitel abzuschließen“

„Diese Nachricht war zunächst ein Schock, insbesondere für RXR, das sich seinen dritten Meistertitel holen wollte. Aber da Extreme E nun in den FIA Extreme H World Cup übergeht, ist dies ein natürlicher Moment für RXR, dieses Kapitel abzuschließen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Team-Gründer Nico Rosberg wird wie folgt zitiert: „Beim Aufbau von RXR ging es nicht nur um den Rennsport, sondern auch darum, ein zweckorientiertes Team zu schaffen, das einen echten Unterschied machen kann. Von unseren Meisterschaftssiegen bis hin zu unseren Umwelt- und Gleichstellungsinitiativen haben wir gemeinsam so viel erreicht. Auch wenn es bittersüß ist, dieses Kapitel zu schließen, bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben.“