Formel 1: Nanu? Verstappen voll des Lobes über Piastri – für Kumpel Norris ist es eine Ohrfeige

Nach fast zweiwöchiger Pause meldet sich die Formel 1 mit dem Großen Preis von Miami zurück. Insbesondere Oscar Piastri dürfte mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das sechste Rennwochenende des Jahres gehen, immerhin grüßt der Australier derzeit von der Spitze des WM-Tableaus.

Im McLaren überzeugt Piastri, im Gegensatz zu Teamkollege Lando Norris, durch seine Ruhe am Steuer. In dieser Form ist der 24-Jährige sicher der große Favorit auf den WM-Titel in der Formel 1. Nun schwärmt auch Max Verstappen von seinem derzeit wohl größten Konkurrenten.

Formel 1: Verstappen deutlich – Piastri „liefert ab“

Eine ärgerliche Fünf-Sekunden-Strafe machte Verstappens zweiten Saisonsieg beim vergangenen Grand Prix in Saudi-Arabien zunichte. Piastri war am Ende der große Nutznießer und fuhr auf P1 vor. Von Missgunst gegenüber dem McLaren-Pilot ist bei Verstappen allerdings nicht viel zu sehen – im Gegenteil.

Der 27-Jährige gibt nun zu Protokoll: „Die Leute vergessen ein wenig – letztes Jahr war sein zweites Jahr. Jetzt ist er im dritten Jahr und sehr solide. Er geht sehr ruhig an die Sache heran und das gefällt mir. Das zeigt sich auf der Strecke. Er liefert ab, wenn es darauf ankommt, macht kaum Fehler – und das ist es, was man braucht, wenn man um die Meisterschaft kämpfen will.“

Verstappen wieder zuversichtlich

Worte, die Lando Norris sicher nicht gerne hören dürfte, immerhin galt der Brite vor Saisonstart als größter Favorit auf den WM-Titel. Angesichts seiner sich immer wieder einschleichenden Fehler muss jedoch die Frage erlaubt sein, ob der 25-Jährige für diesen Schritt schon bereit ist. Teamkollege Piastri dürfte es jedenfalls sein.

Trotz dessen scheint Verstappen seinen fünften WM-Titel in Serie aber noch keinesfalls abgeschrieben zu haben. Vor allem das jüngste Rennwochenende in Jeddah macht dem Red-Bull-Piloten Mut: „Insgesamt war es ein vielversprechendes Wochenende. Wir haben es wirklich geschafft, eine gute Balance zu finden, und das ist positiv für uns“, so Verstappen.