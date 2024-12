Formel 1: Reißt Red Bulls Erfolgsserie? Marko haut auf den Tisch

Auch in der Saison 2024 hat sich Max Verstappen zum Formel-1-Weltmeister gekrönt. Für den Niederländer ist es bereits der vierte Titel in Folge, nachdem er sich im Jahr 2021 zum ersten Mal die WM-Krone aufsetzen konnte.

Ganz so souverän wie in den vergangenen Jahren verlief die abgelaufene Formel-1-Saison für Verstappen und Red Bull jedoch nicht. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte fuhr der 27-Jährige häufig nicht im schnellsten Auto des Grids, musste das Geschwindigkeitsdefizit immer wieder durch sein Talent ausgleichen. Ist die Red-Bull-Dominanz bald verflogen? Teamchef Helmut Marko spricht nun ein Machtwort!

Formel 1: Marko ohne großen Sorgen

Demnach machen dem 81-Jährigen die jüngsten Entwicklungen wenig Sorgen, wie er im Interview mit „Kleine Zeitung“ zu Protokoll gibt: „Die Autos dieser Ära haben ihre Tücken, vor allem das Arbeitsfenster der Reifen macht vielen Teams immer wieder Probleme. Manchmal kippst du nach kleinen Temperaturänderungen völlig raus“. So werden auch McLaren und Co. im kommenden Jahr denselben Problemen wie Red Bull bevorstehen, erklärt Marko.

Auch interessant: Mick Schumacher: Traum von der Formel 1 endgültig geplatzt?

Der Österreicher gibt aber auch zu, dass seine Mechaniker ein „breites Arbeitsfenster“ und Auto entwickeln werden müssen, welches „nicht so launisch auf kleinste Veränderungen reagiert“. Vor allem bei McLaren und Ferrari habe es in der Summe besser funktioniert, so Marko.

Marko bleibt optimistisch

Dennoch bleibt der RB-Boss optimistisch und sagt in Bezug auf neue Verbesserungen: „Wenn wir das halbwegs schaffen, fahren wir dank des Max-Faktors automatisch wieder um die WM“. Worte, die nicht gerade darauf hindeuten, als würde das Red-Bull-Auto in der kommenden Saison wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Jedoch bleibt festzuhalten: Mit Max Verstappen hält man den wohl mit Abstand besten Fahrer auf dem Grid in den eigenen Reihen – der auch in 2025 alles daran setzen dürfte, seinen fünften WM-Titel in Serie zu gewinnen.