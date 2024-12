Mick Schumacher: Traum von der Formel 1 endgültig geplatzt?

Er hat gehofft, gebangt und gezittert – und am Ende musste er doch eine bittere Niederlage einstecken. Mick Schumachers Traum von der Formel 1 ist geplatzt. Der 25-Jährige wird vorerst nicht in die Königsklasse des Motorsports zurückkehren. Er konnte kein Cockpit ergattern.

Die große Frage, die sich deutsche Formel-1-Fans nun stellen: Ist der Traum von der Formel 1 für Mick Schumacher damit für alle Zeiten vorbei? Wird er nie wieder eine Chance bekommen? Wir geben eine Einschätzung ab.

Mick Schumacher: Rückkehr in die Formel 1 kein Thema mehr?

Sowohl bei Audi als auch bei Alpine zählte Mick Schumacher in diesem Jahr lange zu den heißen Kandidaten auf ein Cockpit. Den Zuschlag bekamen aber schließlich andere. Audi hat sich für Mega-Talent und Forme-2-Champion Gabriel Bortoleto entschieden und Alpine setzt auf Eigengewächs Jack Doohan.

Das Problem von Schumi Jr. wird dabei schnell deutlich. Die Teams haben wieder mehr Mut, jungen Fahrern eine Chance zu geben. Bortoleto und Doohan sind längst nicht die einzigen Rookies, die in der kommenden Saison in der Startaufstellung stehen. Schumachers zwei Jahre bei Haas waren in dem Fall einfach kein Vorteil.

Schumacher konzertiert sich auf die WEC

Für viele Experten ist nun klar: Eine Rückkehr in die Formel 1 ist vom Tisch. Und auch Schumacher selbst machte deutlich, dass sein Fokus jetzt woanders liegt. Er legt seinen Job als Mercedes-Ersatzfahrer nieder und konzentriert sich komplett auf die WEC.

Er wird jetzt das dritte Jahr in Folge nicht in der Formel 1 fahren und damit erscheint ein Comeback unrealistisch. Komplett ausgeschlossen ist eine Rückkehr allerdings nicht. Wie schnell das gehen kann, hat die Vergangenheit mehrfach bewiesen. Und mit dem Einstieg von Cadillac steigen auch die Chancen von Schumacher.