Formel 1: Ferrari verkündet Mega-Deal! Nachfolger gefunden

Der Einstieg von Cadillac in die Formel 1 nimmt immer mehr Formen an. Jetzt ist der US-Rennstall den nächsten wichtigen Schritt gegangen und hat einen Motorenlieferanten gefunden. Es wird Ferrari.

Wie die Scuderia in einem kurzen Statement bekanntgab, einigte man sich auf eine Zusammenarbeit ab 2026. Damit gibt es auch nach dem Wegfall von Sauber weiterhin zwei Kundenteams in der Formel 1.

Formel 1: Cadillac wird Ferrari-Kunde

Die endgültige Starterlaubnis für die Formel-1-Meister 2026 steht noch aus. Cadillac arbeitet mit Hochdruck daran, alles für den F1-Einstieg in die Wege zu leiten. Jetzt hat der US-Rennstall den nächsten Deal unter Dach und Fach gebracht.

Wie sich bereits angedeutet hatte, wird Ferrari der Motorenlieferant von Cadillac. Sollte es also klappen, würde Cadillac ab 2026 in der Formel 1 mit einer Power-Unit der Scuderia an den Start gehen.

Ferrari hat weiterhin zwei Kundenteams

„Es ist großartig, das Engagement eines weiteren amerikanischen Teams zu sehen, das von einer der angesehensten Marken der Automobilindustrie unterstützt wird, und das zu einer Zeit, in der die Formel 1 in den Vereinigten Staaten immer beliebter wird. Wir freuen uns daher sehr, dass wir dem Team unsere Antriebseinheit und unser Getriebe als Basis für diese technische Zusammenarbeit zur Verfügung stellen werden“, erklärt Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur.

Damit beliefert Ferrari ab 2026 weiterhin zwei Teams. Nach dem Wegfall von Sauber (wird 2026 zu Audi und stellt die Motoren selbst her) kommt Cadillac hinzu. Somit gibt es neben dem Haas-Team weiterhin ein zweites Kundenteam.

„Die Wahl des richtigen Antriebspartners ist entscheidend“

„Wir sind begeistert, mit Ferrari als Antriebs- und Getriebelieferant für unser Cadillac-Team zusammenzuarbeiten und damit zwei bemerkenswerte Vermächtnisse zu vereinen. Die Wahl des richtigen Antriebspartners ist entscheidend, und wir vertrauen auf Ferraris Leidenschaft, Exzellenz und die außergewöhnlichen Fähigkeiten seiner Mitarbeiter“, erklärt Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon.