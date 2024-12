Formel 1: Star-Fahrer mit Rundumschlag vor Abschied – „Komplettes Scheißjahr“

Jahrelang fuhr er um Siege, holte fünf Team-Weltmeistertitel und landete viermal auf dem WM-Podest. Seinen (vorläufigen) Abschied aus der Formel 1 aber dürfte sich Valtteri Bottas ganz anders vorgestellt haben.

In einer chancenlosen Sauber-Gurke fuhr er der Musik das ganze Jahr hinterher. Trotz der besten Saison-Platzierung wurde der Katar-GP zum Tiefpunkt. Vor seinem womöglich letzten Rennen in der Formel 1 machte der Finne seinem Ärger nun so richtig Luft.

Formel 1: Bottas komplett frustriert

Im Hype und der Vorbereitung der Audi-Übernahme schien Sauber die aktuelle Entwicklung völlig vernachlässigt zu haben. Die Quittung: Ein Jahr zum Vergessen. Statt um Punkte zu fahren, wurde man Dauer-Letzter und war meist nicht mal in der Nähe des Renngeschehens. Im vorletzten Rennen der Saison holte das Team in Katar dann doch noch die ersten Punkte der Saison. Für Sauber war es eine Erlösung, für Valtteri Bottas persönlich der nächste Tiefschlag.

+++ Formel 1: Albtraum für Hülkenberg – jetzt drohen heftige Konsequenzen +++

Die Punkte nämlich fuhr sein Teamkollege Guanyu Zhou ein. Bottas holte mit Platz 11 zwar ebenfalls sein bestes Ergebnis der Saison, war danach aber komplett bedient. Auf „X“ machte der Finne seinem Ärger über den verpatzten Katar-GP und die ganze Saison Luft. „Das war heute wieder so frustrierend“, schrieb er. „Nach einem guten Start lief alles gegen mich. Der Unfall mit Liam [Lawson] kostete mich meine Position und sorgte für einen Schaden am Auto. Von da an war ich nur noch im Hintertreffen.“

„Es war ein komplettes Scheißjahr“

Der Kult-Fahrer der Formel 1 kotzt sich weiter aus: „Zhou war vor mir und durfte deshalb die Strategie wählen. Ich musste früh rein, damit ich für ihn Erkenntnisse über die harten Reifen sammle. Dann kam auch noch das Safetycar zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt. Am Ende wurde ich Elfter, so nah an den Punkten, was alles noch enttäuschender machte.“

Der 35-Jährige, dessen Vertrag bei Sauber nicht verlängert wird, erklärt aber auch: „Ich freue mich wirklich für Zhou und das Team, dass wir zumindest ein paar Punkte geholt haben. Es war ein komplettes Scheißjahr und sein achter Platz war wirklich verdient für alle, die in dieser Saison so hart gearbeitet haben.“

Mehr News:

In Abu Dhabi darf Valtteri Bottas nun ein wohl letztes Mal in der Formel 1 fahren. Einen Platz für die neue Saison hat er (noch) nicht. Über einen Wechsel in die IndyCar-Serie wird spekuliert. Bottas verrät nur: „Ich freue mich auf das, was als nächstes kommt.“