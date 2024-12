NFL-Hammer bei RTL: Entscheidung erweist sich als goldrichtig

Der 28. November war für RTL ein erfolgreicher Tag. Der Sender konnte bei seinen Zuschauern mit seinem Sport-Programm punkten – und das auf gleich zwei Sendern. Nicht nur Hauptsender RTL, sondern auch Spartensender Nitro erlebte ein Hoch.

Die Entscheidung, die NFL am Donnerstagabend zum Spartensender Nitro zu verfrachten, und gleichzeitig bei RTL auf die Europa League zu setzen, zahlte sich für den Kölner Sender aus. Die Einschaltquoten konnten sich sehen lassen.

NFL beschert Nitro tolle Quoten

Eintracht Frankfurt war für RTL am Donnerstagabend mal wieder ein Quoten-Garant. In der Spitze sahen 2,61 Millionen Menschen den Sieg der Frankfurter Adler in der Europa League gegen Midtjylland. Im Durchschnitt kam RTL auf 2,34 Millionen Zuschauer.

+++ NFL bei RTL: Drastische Entscheidung! Sender macht es offiziell +++

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug damit 10,9 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam RTL auf 13,7 Prozent. Damit feierte RTL bei der werberelevanten Zielgruppe mit 9,9 Prozent Tagesmarktanteil den Tagessieg (hier mehr dazu!).

+++ NFL-Hammer in Deutschland: Football-Fans werden sofort hellhörig +++

Thanksgiving-Spiele bei Nitro ein Erfolg

Aber auch Nitro konnte am Donnerstagabend ordentlich punkten. Die Thanksgiving-Spiele der NFL zeigte RTL dieses Mal auf seinem Spartensender. Dieser kam auf Werte zwischen 3,7 und 4,7 Prozent Marktanteil und lag damit deutlich oberhalb des Nitro-Schnitts.

Das könnte dich auch interessieren:

Das letzte Quarter zwischen den Detroit Lions und den Chicago Bears erreichte im Schnitt 400.000 Zuschauer. Auch die späte Partie zwischen New York Giants und den Dallas Cowboys sorgten noch einmal für 4,5 Prozent Marktanteil. Damit steig der Tagesmarktanteil von Nitro am Donnerstag auf 3,2 Prozent in der relevanten Zielgruppe. Nitro lag somit sogar knapp vor RTLzwei.