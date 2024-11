NFL bei RTL: Drastische Entscheidung! Sender macht es offiziell

Es ist eines der Jahreshighlights für alle Football-Fans! Traditionell spielt die NFL, die in Deutschland bei RTL im Free-TV läuft, am Thanksgiving auch am Donnerstag. In diesem Jahr gibt es gleich drei Festtags-Partien.

Doch RTL hat für die NFL an Thanksgiving jetzt eine radikale Maßnahme beschlossen. Die Spiele der Detroit Lions gegen die Chicago Bears und der Dallas Cowboys gegen die New York Giants werden nicht im Hauptprogramm des Senders laufen!

NFL bei RTL: HIER laufen die Spiele am Feiertag

In Amerika kommen die Familien an Thanksgiving zu einem gemeinsamen Festmahl zusammen. Nicht selten läuft im Fernsehen dann die dortige Sportart Nummer 1: Football. Auch hierzulande gewinnen die Spiele an besonderen Tagen wie Thanksgiving oder Weihnachten immer mehr an Beliebtheit. So dürften zahlreiche Fans an der Free-TV-Übertragung der Spiele interessiert sein.

Doch diese läuft am Donnerstag (28. November) nicht bei RTL (hier mehr zum Sender lesen) selbst, sondern beim Spatensender RTL Nitro! Ein Vorgehen, das Fans bereits aus dem vergangenen Jahr kennen. In diesem Jahr kommt RTL mit der NFL in Bedrängnis, weil zeitgleich auch Spiele der Fußball Europa League laufen. Und König Fußball bleibt in Deutschland die Nummer 1.

Zuschauerzahlen überschaubar

In Sachen Quoten zieht der runde Ball letztlich wohl mehr. Im letzten Jahr kam RTL bei Nitro mit den NFL-Spielen an Thanksgiving laut dem Portal „Quotenmeter“ lediglich auf 400.000 Zuschauer in der Spitze.

Beim Hauptsender sieht es in diesem Jahr allerdings auch nicht gerade rosig aus. Zuletzt kam man beim Spiel von Super-Bowl-Champion Kansas City gegen die Carolina Panthers auf 860.000 Zuschauer. Der Anspruch liegt eigentlich höher.

NFL auf RTL weitere Spiele

Eine volle Football-Woche rundet der Sonntag (1. Dezember) ab. An diesem sind ebenfalls drei Spiele bei RTL zu sehen. Zwei dann wie gewohnt im Hauptprogramm und eins beim hauseigenen Streamingdienst.