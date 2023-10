NFL: Patriots-Paukenschlag! Ex-DFB-Funktionär heuert bei Pats an

Die Reichweite und die Präsenz der NFL in Deutschland und Europa ist enorm gewachsen. Vor einigen Jahren traf der US-Sport auf wenig Begeisterung in den europäischen Ländern, nun steigt das Interesse immer weiter an. Viele NFL-Teams setzen sich aktiv mit der Vermarktung und der Präsenz in Europa und besonders in Deutschland auseinander.

Eines der NFL-Teams, die das am stärksten machen, sind die New England Patriots. Das Team aus der Nähe von Boston fährt schon seit einigen Jahren erfolgreich die Strategie, auch in Europa weiter zu wachsen. Mit der Verpflichtung von Oliver Bierhoff als Botschafter soll das weiter voran getrieben werden.

NFL: Bierhoff wird Patriots-Markenbotschafter

Nach seinem Aus beim DFB vor gut zehn Monaten wurde es recht ruhig um den Ex-DFB-Geschäftsführer. Doch nun meldet sich der ehemalige Nationalspieler mit einem echten Knall zurück: vom DFB geht es in die NFL. Wie die New England Patriots am Donnerstag (19. Oktober) bekanntgaben, wird Bierhoff neuer Berater bei der NFL-Franchise.

Bierhoff soll unter anderem beim Markenausbau der Pats in der DACH-Region weiter voranzuschreiten und das NFL-Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch präsenter zu machen.

++ NFL: Unfassbarer Arroganz-Anfall – Wunderkind setzt gesamte Karriere aufs Spiel ++

„American Football ist ein großartiger Sport und allerbeste Unterhaltung“, sagte Bierhoff. Er sei schon seit Jahren Fan, „liebe die Leidenschaft, die Athletik und die Spannung dieses Spiels“. Insbesondere auf dem deutschsprachigen Markt sehe er „großes Potenzial, American Football und die New England Patriots noch populärer zu machen“.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zukünftig mehr Pats-Spiele in Deutschland?

„Business Advisor“ Bierhoff soll seine Erfahrungen „beim Aufbau professioneller Strukturen und Branchenkenntnisse“ vor allem in den Bereichen Vermarktung, Markenführung und Geschäftsentwicklung einbringen, heißt es vonseiten der Patriots.

Die Pats haben Deutschland schon vor einigen Jahren als Heimmarkt auserkoren. In diesem Jahr feiert das Team um Kult-Coach Bill Belichick seine Deutschland-Premiere. Am 12. November werden die Pats in Frankfurt gegen die Indianapolis Colts das insgesamte dritte Saison-Spiel der NFL-Geschichte in Deutschland austragen.

Weitere News:

In den kommenden Jahren dürften die Patriots wohl ein fester Bestandteil der Spielplanungen in Europa sein. Neben den Kansas City Chiefs sind sie das populärste Team derzeit in Europa. Mit Bierhoff als Markenbotschaft soll dieses Standing weiter wachsen – da dürften weitere Spiele in Deutschland und Europa fest eingeplant sein.