NFL bei RTL: Kurz vor Draft – Sender verkündet Paukenschlag

Wenige Tage vor dem NFL-Draft hat RTL eine große Überraschung verkündet. Es wird in der kommenden NFL-Saison eine Veränderung geben: Frank Buschmann hört nach nur einem Jahr als Kommentator wieder auf.

Frank Buschmann bleibt dem Sender zwar erhalten, wird aber künftig keine NFL-Spiele mehr bei RTL kommentieren. Der 59-Jährige will sich stattdessen auf andere TV-Formate konzentrieren, wie er selbst mitteilte.

NFL bei RTL: Buschmann macht Schluss

„Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel nachgedacht, in mich hineingehört und mich letztlich dazu entschieden, meinen Vertrag bei RTL NFL nicht mehr zu verlängern“, wird Buschmann von RTL zitiert.

Weiter erklärt er: „Es war von Anfang an klar, dass ich von Jahr zu Jahr schauen und entscheiden möchte. Ich werde dieses Jahr 60 und befinde mich in einer Phase meiner beruflichen Karriere, wo ich mich auf einige Leuchttürme konzentrieren möchte, die auch zu meinen persönlichen Prioritäten passen. Das Motto dabei lautet: ,Weniger ist mehr.‘“

Die RTL-Zuschauer werden den Kommentator zwar bald nicht mehr bei der NFL sehen, dafür bleibt er aber bei TV-Formaten wie „Ninja Warrior Germany“ oder „Top Dog“ an Bord. „In der Unterhaltung haben wir bei RTL ja noch einige gemeinsame Projekte vor der Brust, auf die ich mich sehr freue“, so Buschmann

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, sagt zum NFL-Abschied von Buschmann: „Buschi hat mit seiner überragenden Football-Expertise und mitreißenden Energie einen großen Beitrag zum Erfolg der ersten NFL-Saison bei RTL geleistet. Dafür danken wir ihm herzlich und freuen uns sehr, dass er unsere Entertainment-Hits wie Ninja Warrior und Top Dog auch weiterhin bereichern wird.“

RTL leitet die neue NFL-Saison am Freitag (26. April) mit dem Draft ein. Die erste Draft-Runde zeigt RTL Freitagfrüh ab 1 Uhr kostenlos auf NITRO und RTL+, die Runden zwei und drei gibt es in der Nacht zum Samstag ab 0.30 Uhr auf RTL+. Die Experten Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, Moderator Jan Stecker sowie Community Host Mitja Lafere sind in Detroit vor Ort. Die Saison startet allerdings erst am 5. September.