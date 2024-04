NFL: Entscheidung gefallen – Goodell gibt Teams bekannt

Dass NFL Regular-Season-Games nicht nur in den USA ausgetragen werden, ist bekannt. Bereits im Jahr 2005 wurde das erste Spiel in Mexiko ausgetragen, 2007 folgte London. In der Saison 2022/2023 kam die NFL sogar nach Deutschland und löste einen regelrechten Hype aus. Nun verkündete NFL-Commissioner Roger Goodell den nächsten Hammer!

Wie Goodell am gestrigen Mittwoch (10. April) in Dallas mitteilte, wird die NFL abermals expandieren und in der Regular Season 2024/2025 ein Spiel in Brasilien austragen. Dafür haben sich die Teambesitzer im Zuge der Südamerika-Expansion der NFL ausgesprochen. Auch die teilnehmenden Teams stehen bereits fest. Es ist eine dicke Überraschung!

NFL: MVP-Kandidat kommt nach Brasilien!

Mit den Philadelphia Eagles und den Green Bay Packers kommt es direkt in Woche eins der neuen Saison zu einem richtigen Kracher in Brasilien. Sowohl die Eagles als auch die Packers erreichten in der vergangenen Saison die Postseason. Auch in dieser Saison schielen beide Teams auf eine Teilnahme in den Playoffs, insbesondere die Eagles sind nach ihrem Erstrunden-Aus gegen Tampa Bay auf Wiedergutmachung aus.

Die Auswahl der beiden Teams ist dennoch eine Überraschung. Mit den Miami Dolphins gibt es aktuell lediglich eine Franchise, die Marketingrechte in Brasilien besitzt. Erst im vergangenen November spielten die Dolphins in Frankfurt gegen die Chiefs, in der kommenden Saison müssen sie nun auf ein Spiel außerhalb der USA verzichten.

Goodell begeistert von weiterer NFL-Expansion

NFL-Commissioner Roger Goodell zeigt sich erfreut über die weitere Expansion der NFL: „Brasilien hat sich als Schlüsselmarkt für die NFL etabliert, und wir sind begeistert, 2024 zum ersten Mal in Brasilien zu spielen“. Damit wird die NFL 2024 ganze fünf Spiele außerhalb der USA austragen: drei Spiele in London, eins in München und eben das Spiel der Eagles gegen die Packers in Brasilien.

Stattfinden wird die Begegnung in der Corinthians Arena in Sao Paulo. Sie bietet fast 50.000 Zuschauern Platz. Bemerkenswert: Das Duell wird bereits in der ersten Wochen der neuen Saison stattfinden, einen Tag nach dem Eröffnungsspiel der Chiefs (Gegner noch offen) am 6. September.