NFL: Jetzt steht es fest – deutsche Fans schauen ganz genau hin

Die NFL ist in Deutschland längst angekommen. Mittlerweile schalten die deutschen Fans nicht mehr nur zum alljährlichen Super Bowl, einem der größten Sportereignisse der Welt, den Fernseher ein. Von September bis Februar schlagen sich viele begeistere Fans die Nächte um die Ohren, um ihrem Team die Daumen zu drücken.

Diese Euphorie ist auch in den USA nicht unbemerkt geblieben. Bereits im Jahr 2021 haben sich mit den Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers die Marketingrechte für den deutschsprachigen Raum gesichert. Durch diesen Vorgang steigerte sich ihre Präsenz hierzulande enorm.

NFL: Fünf neue Teams sichern sich neue Marketingrechte im deutschsprachigen Raum

Die deutschen Fans dieser Teams profitieren von dieser Expansion enorm. Sie erhöht zum Beispiel die Chance, dass die jeweilige Franchise für das NFL-Spiel in Deutschland ausgewählt wird. Gleich vier der insgesamt fünf Teams, die die Marketingrechte für den deutschsprachigen Raum bereits innehaben, spielten schon in Frankfurt oder München.

Nun haben sich fünf weitere NFL-Teams Marketingrechte für den deutschsprachigen Raum gesichert. Dabei handelt es sich um die Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, New York Giants, Detroit Lions und die Seattle Seahawks. Somit sind nun gleich zehn NFL-Teams im deutschsprachigen Raum vertreten.

NFL: Deutscher Top-Spieler zukünftig auf deutschem rasen?

Insbesondere die Fans der Detroit Lions dürften sich dabei freuen. Amon-Ra St. Brown ist einer der Starspieler seines Teams. Der Wide Receiver ist Sohn einer Leverkusenerin, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielte schon für die deutsche Football-Jugendnationalmannschaft. Auf seiner Position zählt St. Brown zu den besten Spielern in der NFL.

St. Browns Team zeigte sich über die neuen Möglichkeiten erfreut: „Die Lions werden spezifische Strategien zur Einbindung der Fans entwickeln, die auf die Besonderheiten der einzelnen Märkte zugeschnitten sind, einschließlich der Einführung von Social-Media-Profilen in den jeweiligen Landessprachen der Region.“ Neben den Lions haben sich insbesondere die Steelers und Seahawks in den letzten Jahren eine breite Fanbasis in Deutschland aufgebaut.