Taylor Swift und Travis Kelce: Turtelt das Traumpaar bald auch in Deutschland?

Sie sind DAS neue Promi-Traumpaar: Taylor Swift und Travis Kelce. Der Mega-Star der Musikbranche und der Football-Star bestimmen seit Wochen und Monaten die Schlagzeilen. Beim Super-Bowl-Sieg ihres Freundes war Taylor Swift natürlich auch vor Ort.

Insgesamt zwölf Spiele der Kansas City Chiefs, dem Team ihres Freundes Travis Kelce, sah Taylor Swift live im Stadion. Bei den Übertragungen wurde der Popstar immer wieder eingeblendet. Ihre Lovestory verfolgen die Fans ganz genau. Nach dem Super-Bowl-Sieg fragen sich nun natürlich alle: Wie geht es mit Taylor Swift und Travis Kelce weiter?

Taylor Swift und Travis Kelce: Wie geht es nach dem Super-Bowl-Sieg weiter?

Die NFL-Saison ist jetzt vorbei, Auftritte im Stadion wird es deshalb in den nächsten Monaten nicht mehr geben. Für Travis Kelce steht jetzt die Off-Season an, der dreifache Super-Bowl-Gewinner kann sich nun erstmal zurücklehnen, die Freizeit genießen. Und Taylor? Sie macht mit ihrer Welt-Tournee weiter.

Zum Super Bowl reiste sie direkt nach ihrem Konzert in Japan an. Weiter geht’s mit der „Eras Tour“ schon am Freitag (16. Februar) in Australien. Im März stehen die Konzerte in Singapur an und dann macht Taylor Swift in Europa weiter.

„Nach dem Super Bowl wird Travis Taylor auf ihrer Tour begleiten und mit ihr reisen“, zitiert „US Weekly“ einen Insider. „Sie sind glücklich und freuen sich darauf, mehr Zeit miteinander zu verbringen.“ Nachdem Taylor ihren Travis auf dem Weg zum dritten Super-Bowl-Titel angefeuert hat, wird er sie nun wohl bei ihren Konzerten unterstützen.

Traumpaar bald gemeinsam in Deutschland?

Im Juli ist Taylor Swift dann auch endlich in Deutschland zu sehen. Sie spielt mehrere Konzerte in Gelsenkirchen, München und Hamburg. Turtelt das Traumpaar also bald auch in Deutschland? Davon ist nicht auszugehen.

In der Regel starten die NFL-Teams Ende Mai mit der Vorbereitung, im Juni stehen die Trainingscamps an und im August stehen die Pre-Season-Spiele an. Dabei war Kelce erst im November in Deutschland, spielte in Frankfurt mit den Kansas City Chiefs. „Es war eine tolle Erfahrung. Ich habe es genossen, neue Orte zu entdecken, eine andere Art zu leben – und ich hatte das eine oder andere Schnitzel!“, sagte er über seinen Besuch.