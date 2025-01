NFL: Nächster Paukenschlag! Kurz nach Deutschland-Enthüllung ist es offiziell

Weihnachten ist keinen Monat vorbei, da werden schon die nächsten Geschenke verteilt. Derzeit überhäuft die NFL die europäischen Fans mit guten Neuigkeiten. Jüngst verkündete die Liga, dass die Indianapolis Colts 2025 in Berlin zu Gast sein werden (hier gibt’s alle Informationen).

Die guten Neuigkeiten für Fans jenseits des Atlantiks reißen damit aber nicht ab. Denn es finden bekanntermaßen weitere Spiele in London, Madrid und Dublin statt. Genug Möglichkeiten also, ein Spiel der NFL zu besuchen, ohne nach Amerika zu müssen – vor allem, wenn man Bock auf Spanien und die Miami Dolphins hat!

NFL: Madrid-Team enthüllt

Die Dolphins werden nämlich eines der Teams sein, die in diesem Jahr in Madrid antreten. Das verkündete die Liga am Freitag (17. Januar). Die Mannschaft um Star-Quarterback Tua Tagovailoa reist für ein „Heimspiel“ nach Europa an.

Gespielt wird im legendären Santiago Bernabeu von Real Madrid. Der Klub hatte sein Stadion in der vergangenen Jahren großspurig umbauen lassen, sodass mittlerweile knapp 80.000 Zuschauer reinpassen. Auf die NFL-Profis wartet also eine beeindruckende Kulisse und lautstarke Stimmung.

Als mögliche Gegner der Dolphins könnten damit die Buffalo Bills, New England Patriots, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New Orleans Saints, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers oder Washington Commanders für das Spiel in Spanien infrage kommen.

Weitere Spiele warten

Neben den Dolphins in Spanien und den Colts in Berlin werden natürlich auch in London wieder mehrere Matches ausgetragen. Dort treten auf jeden Fall die Jets, die Browns und natürlich die Jaguars an.

Ein einziges Mysterium bleibt bisher die Partie, die in der irischen Hauptstadt Dublin ausgetragen wird. Gerüchten zufolge könnte die NFL hier den Knaller zwischen den Green Bay Packers und den Pittsburgh Steelers steigen lassen. Die europäischen Football-Fans kommen 2025 also voll auf ihre Kosten.