NFL bei RTL: Keine schöne Überraschung nach der Wildcard-Round!

Die NFL ist mitten in der heißen Phase der Saison. An diesem Wochenende sind in der US-Footballliga die Playoffs gestartet. Damit dürften auch bei RTL die Hoffnungen auf besser Einschaltquoten exponentiell steigen.

Das erste Playoff-Wochenende, die Wildcard-Round, dürfte RTL allerdings noch nicht den erhofften Erfolg eingebracht haben. Die Einschaltquoten blieben durchschnittlich.

NFL bei RTL: Playoff-Boost für Kölner Sender?

Playoffs – die besten Teams der Saison treffen aufeinander. Für den Sieger geht es weiter, für den Verlierer ist die Saison beendet. Nun entscheidet jedes Spiel darüber, ob der Traum vom Super Bowl weiterlebt oder nicht.

Zum Start bekamen die Zuschauer gleich einige Hochkaräter präsentiert. Komplett in Playoff-Stimmung sind die deutschen Fans aber offenbar noch nicht. Das zeigen zumindest die TV-Quoten in der Wildcard-Round.

Zum Start der Playoffs mit dem Spiel Los Angeles Chargers gegen Houston Texans schalteten am Samstagabend laut „DWDL“ noch rund 600.000 Football-Fans ein, im Verlauf des Abends ging die Reichweite dann bis zum vierten Quarter auf 340.000 zurück. Bei den Marktanteilen bei den 14- bis 49-Jährigen konnte sich RTL aber im Laufe des Abends von 8,6 bis auf 15,7 Prozent steigern.

Einschaltquoten bleiben unter magischer Marke

Der Football-Sonntag schlug dann mit gleich drei Spielen auf. Für das größte Interesse sorgte aber die Begegnung der Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles. Im ersten Quarter erreichte das Spiel bereits 13,2 Prozent Marktanteil und steigerte sich im Laufe des Spiels auf 18 Prozent. Die magische Million-Marke konnte aber erneut nicht geknackt werden.

Die nächste Chance gibt’s aber schon nächste Woche. In der Divisional-Round stehen die nächsten Kracher-Duelle auf dem Plan.