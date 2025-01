NFL: Entscheidung gefallen! DIESE Teams kommen 2025 nach London

Seit Jahren gehören sie zum festen Spielplan der NFL: die London Games. In jeder Spielzeit der US-amerikanischen Sportliga werden einige Spiele in der englischen Hauptstadt ausgetragen. In diesem Jahr werden es drei Spiele sein.

Die NFL hat nun bekannt gegeben, welche Teams 2025 nach London reisen dürfen. Wie schon in den letzten Jahren sind die Jacksonville Jaguars standesgemäß mit von der Partie. Doch auch die anderen beiden Team stehen fest.

NFL verkündet Teams für London

Neben den Jacksonville Jaguars, die in der Vergangenheit immer wieder nach London gekommen sind, werden in diesem Jahr auch die Cleveland Browns und die New York Jets nach London kommen. Dies teilte die Liga am Freitag (10. Januar) mit.

„Wir freuen uns darauf, die Jets, die Browns und die Jaguars im Rahmen der NFL International Games 2025 in London begrüßen zu dürfen“, verkündete Henry Hodgson, General Manager der NFL UK & Ireland. Diese Teams sind also als „Heimteams“ der drei Spiele gesetzt.

++ NFL: Jetzt ist es endlich so weit! RTL zittert schon ++

„Wir sind begeistert, als Team für die NFL London Games 2025 nominiert worden zu sein“, platzte Browns-COO David Jenkins ebenfalls vor Stolz. „Es ist unsere zweite Auslandsreise und unser erstes Spiel im unglaublichen Tottenham Hotspur Stadium“, erklärte er.

Gegner stehen noch nicht fest

Gegen wen die „Heimteams“ in London spielen werden, gibt die NFL derweil erst bekannt, wenn der gesamte Spielplan für die kommende Saison steht. Die Fans werden sich also noch gedulden müssen, bis die gesamten Paarungen feststehen.

Weitere News:

Auch deutsche Fans reisen jedes Jahr aufs Neue in Scharen nach London, um die Spiele zu verfolgen. Zudem wird es 2025 erstmals ein Spiel in Berlin geben. Welche beiden Teams 2025 in die Hauptstadt kommen, ist jedoch noch offen.