NFL macht Deutschland-Hammer offiziell – DIESES Team kommt nach Berlin

Die NFL ist längst mit ihrem Hype in Europa angekommen. Sowohl in London als auch in München und Frankfurt fanden in den vergangenen Jahren bereits etliche Spiele der US-amerikanischen Top-Liga statt.

Vor wenigen Tagen hat die NFL bereits bekannt gegeben, wer 2025 in London spielen wird. Jetzt steht auch fest, welches Team nach Berlin kommen wird. Dabei wird es zu einer Rückkehr kommen – denn dieses Team weiß, wie es ist, in Deutschland zu spielen.

NFL: Colts kommen nach Berlin

Die Indianapolis Colts kommen wieder nach Deutschland! Bereits vor zwei Jahren waren die Colts in Deutschland zu Gast. In Frankfurt gab es ein 10:6 gegen die New England Patriots. Nun werden sie also in Berlin spielen.

„Die NFL schreibt in Berlin Geschichte, und die Colts sind stolz darauf, Teil dieses bahnbrechenden Ereignisses in einer der geschichtsträchtigsten Städte der Welt zu sein“, freute sich Colts-Eigentümer Jim Irsay über den Auftritt im Berliner Olympiastadion.

„Nach vier erfolgreichen internationalen Spielen in München und Frankfurt sind wir begeistert, die Colts als Team für unser erstes reguläres Saisonspiel in Berlin im Jahr 2025 zu haben – eine Stadt, die so viel Football-Geschichte birgt und ein echtes Zeugnis für die internationale Expansion und das Wachstum der Liga ist“, so NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth über die Bekanntgabe.

Colts-Gegner steht noch nicht fest

Ein großes Geheimnis ist nun also gelüftet, auf eine weitere Entscheidung werden alle deutschen NFL-Fans jedoch noch eine Weile warten müssen. Denn erst im Mai wird die US-Liga bekannt geben, gegen welchen Team die Colts in Berlin antreten werden. Neben den Divisionsrivalen Houston Texans, Jacksonville Jaguars und Tennessee Titans stehen auch die Las Vegas Raiders, die Denver Broncos, die Arizona Cardinals, die San Francisco 49ers, die Atlanta Falcons und die Miami Dolphins als Gegner der Colts fest.

Weitere News:

Da bislang jedoch nur die Atlanta Falcons die Marketingrechte für den deutschen Raum besitzen, liegt dieses Duell sehr nahe. Und doch werden die Fans sich noch einige Wochen gedulden müssen, bis die Paarung dann final feststeht. Danach wird man sich dann auch um Tickets bemühen können.