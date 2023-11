NFL: Neue Kickoff-Zeit – Zuschauer müssen sich umstellen

In dieser Saison müssen sich die deutschen NFL-Fans schon auf einige Veränderungen einstellen. Seit diesem Jahr läuft die beste Football-Liga der Welt im Free-TV nicht mehr auf ProSieben, ProSieben Maxx oder im Livestream bei ran, sondern bei RTL.

Nun gibt es noch eine neue Umstellung. Am Sonntag (29. September) laufen die NFL-Spiele zu einer neuen Kickoff-Zeit. Viele Zuschauer müssen sich komplett umstellen.

NFL: Neue Kickoff-Zeit

Sonntag, Primetime, NFL: Football-Fans bereiten sich schon Tage vorher vor, legen sich einen Plan zurecht, um so viele Spiele wie möglich zu sehen. Doch an diesem Wochenende wird es eine Veränderung geben, auf die sich viele Zuschauer nun einstellen müssen. Der Grund: die Zeitumstellung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in Deutschland wieder die Uhren umgestellt. Um 3 Uhr dreht man die Zeiger zurück auf 2 Uhr. In den USA allerdings wird traditionell eine Woche später die Zeit umgestellt. Dadurch beginnen für uns die NFL-Spiele diese Woche eine Stunde früher als gewohnt.

Die ersten Spiele beginnen üblicherweise an den Sonntagen um 19 Uhr. An diesem Wochenende gibt es die beste Football-Liga der Welt aber schon eine Stunde früher. Um 18 Uhr ist Kickoff.

Zuschauer müssen sich umstellen

Die Partie zwischen den Seattle Seahawks und Cleveland Browns startet statt um 22.05 Uhr bereits um 21.05 Uhr. Gleiches gilt für die drei anderen NFL-Partien, die eigentlich um 22.25 Uhr gestartet wären, die in Deutschland bereits ab 21.25 Uhr zu sehen sind. Die Los Angeles Chargers gegen die Chicago Bears gibt es dann nicht um 2.20 Uhr, sondern schon um 1.20 Uhr.

Alle NFL-Spiele ab der Zeitumstellung:

Sonntag, 29. Oktober, 18 Uhr:

Carolina Panthers – Houston Texans

Dallas Cowboys – Los Angeles Rams

Green Bay Packers – Minnesota Vikings

Indianapolis Colts – New Orelans Saints

Miami Dolphins – New England Patriots

New York Giants – New York Jets

Pittsburg Steelers – Jackonville Jaguars (RTL+)

Tennessee Titans – Atlanta Falcons

Washington Commanders – Philadelphia Eagles (RTL)

21.05 Uhr:

Seattle Seahawks – Cleveland Browns

21.25 Uhr:

Arizona Cardinals – Baltimore Ravens

Denver Broncos – Kansas City Chiefs (RTL)

San Franscisco 49ers – Cincinnati Bengals

Montag, 30. Oktober, 1.20 Uhr:

Los Angeles Chargers – Chicago Bears (DAZN)

Dienstag, 31. Oktober, 1.15 Uhr

Detroit Lions – Las Vegas Raiders (DAZN)

