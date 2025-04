Mallorca-Urlauber haben es bereits befürchtet – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Auf diesen Tag haben Mallorca-Fans über ein halbes Jahr hingefiebert, Hotel- und Flugpreise verglichen und den Termin bereits fett im Kalender markiert. Das große Opening am Ballermann (24. bis 27. April) steht endlich vor der Tür.

Und zum ersten Mal überhaupt findet das Opening im Bierkönig und im Megapark zeitgleich statt. Und direkt am ersten Tag treten die Hochkaräter unter den Ballermann-Stars auf. Für einige Fans ist nun der Worst-Case zur bitteren Realität geworden.

Mallorca: Ballermann-Fans müssen sich entscheiden

Kurz vor dem Saisonstart werden die ersten Termine und Zeiten der Künstler zum Opening endlich verkündet. Doch neben ein paar erfreulichen Überraschungen haben der Bierkönig und der Megapark nun auch beim Line-Up für das Worst-Case-Szenario gesorgt. Denn die „Königin von Mallorca“ Mia Julia und Wackelkontakt-Star Oimara treten am Donnerstag direkt hintereinander auf Mallorca auf, jedoch an verschiedenen Orten. Mia Julia um 21.30 Uhr im Megapark und Oimara nur eine halbe Stunde später im Bierkönig.

Was sollen die Party-Urlauber nun tun? Immerhin will niemand die Premiere von Mia Julia im Megapark verpassen, aber gleichzeitig wollen auch alle zum Hit des Jahres 2025 im Bierkönig mittanzen, wenn Oimara live „Wackelkontakt“ auf der Bühne spielt. So wie Celine, die sogar extra einen Spendenaufruf ins Lebens gerufen hat, damit sie dabei sein kann (hier mehr dazu). Wer keinen Stress im Urlaub auf Mallorca haben will, steht nun vor der sogenannten Qual der Wahl und muss sich entscheiden. Einzige Alternative könnte sein von einem Auftritt zum anderen zu hetzen.

Ein Rennen gegen die Zeit

Rein theoretisch ist das möglich, zumindest um ein paar Minuten vom Auftritt des jeweils anderen zu sehen, der in der Regel 30 bis 45 Minuten geht. Denn den Megapark und den Bierkönig trennen keine zehn Minuten Fußweg. Allerdings könnte der Andrang zum Opening-Start so groß sein, dass irgendwann ein Einlasstopp verhängt wird, wie es bereits in den Jahren zuvor schon passiert ist.

Kleine Entscheidungshilfe: Während Oimara nur einen geplanten Auftritt am Ballermann hat, tritt Mia Julia immerhin bereits am Sonntag zum Opening-Finale noch mal im Megapark auf.