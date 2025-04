Urlaub auf Mallorca: Julian Benz‘ Schreck-Anblick am Flughafen – „Macht mich traurig sowas“

Die Malle-Saison 2025, sie ist nicht mehr aufzuhalten. Ab dem 24. April 2025 glühen in den Riesen-Discotheken „Bierkönig“ und „Megapark“ wieder die Zapfhähne. Und zwar so richtig. Wenn Superstars wie Isi Glück, Mia Julia oder auch Ikke Hüftgold die jeweiligen Bühnen betreten, werden die Bauten beben. Und so langsam füllt sich die Playa de Palma auf Mallorca auch. Der Urlaub auf Mallorca 2025 – er hat begonnen.

Schon zu Ostern wurde es merklich voller auf der Lieblingsinsel der Deutschen, spätestens in der Opening-Woche dürfte die Insel dann aus allen Nähten platzen. Einer, der natürlich auch auf Mallorca am Start ist: Julian Benz.

Julian Benz‘ trauriger Anblick am Flughafen

Der Sänger, der in dieser Saison wieder im „Megapark“ auftreten wird, scheint auch schon auf Mallorca gelandet. Zumindest lässt ein Video vom Flughafen dieses erahnen, das der „Ich bin ein Mallekind“-Sänger nun via Instagram teilte.

Megapark-Star Julian Benz musste am Flughafen Trauriges erblicken. Foto: IMAGO/nicepix.world

Unterlegt mit seinem neuen Song „Welcome 2 Mallorca“ filmt Benz einen Abfalleimer auf dem Flughafengelände. Dieser ist bis oben hin prall gefüllt, so sehr gar, dass er schon gar nicht mehr zugeht. Das jedoch ist es nicht, was Julian zu den Worten „Macht mich traurig sowas“ und zwei traurigen Smileys verleiten würde. Nein, es sind die sechs, noch ungeöffneten Dosen Havanna-Club-Cola, die einfach so neben die Tonne gestellt und stehen gelassen wurden.

Ein trauriger Anblick für Julian Benz und ein Schreck-Anblick für die Ballermann-Gemeinde in Benz‘ Instagram-Kommentaren.

„Einfach respektlos“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer Follower des Sängers kann den Schmerz fühlen: „In Bangkok durfte ich meinen Alkohol aus dem Dutyfree-Shop nicht mitnehmen. Es hat mir mein Herz gebrochen.“

Während ein Dritter schreibt: „Sieht nach ‚Augen wieder größer als der Durst aus‘! Jeder fängt mal klein an… das wird noch… dran bleiben Leute… es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Aber traurig ist das schon irgendwie. Es gibt Menschen, denen es nicht so gut geht, die sowas gerne hätten. Mensch, was hat man sich hier nur gedacht?“