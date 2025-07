Polizei gräbt an Strand auf Mallorca – unglaublich, was hier unter dem Sand vergraben liegt

Über 30 Grad, kein Schatten und bist am Strand von Palma de Mallorca. Was hättest du jetzt gerne? Natürlich ein eisgekühltes Getränk. Doch am Hotspot der Insel sind dir die Preise zu hoch? Dann führt dich der Weg entweder in den nächsten Supermarkt oder zu einem der vielen Straßenverkäufern.

Doch Vorsicht! Die Polizei von Palma de Mallorca warnt aktuell dringend davor. Denn hierbei besteht ein großes Gesundheitsrisiko.

Gesundheitsrisiko bei illegalen Getränken auf Mallorca

Die Polizei von Palma de Mallorca warnt vor einem gefährlichen Trend am beliebten Urlaubsort: illegal verkaufte Getränke. Während einer Überwachungsaktion wurde ein verstecktes Lager entdeckt, in dem Dosen und Flaschen unter unhygienischen Bedingungen aufbewahrt wurden. Diese Produkte stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Verbraucher dar.

Auch aktuell: Mallorca: Frau will in Palma Kaffee trinken gehen – und wird der Terrasse verwiesen

Die Polizei berichtet von schockierenden Zuständen des Lagers: Dosen standen in direktem Kontakt mit Erde, Abfällen und Keimen. Fotos vom Tatort teilte die Polizei auf Facebook. Ohne Kühlung und Gesundheitskontrolle gelangen diese illegalen Produkte dennoch in den Straßenverkauf. Die Polizei betont: „Riskiere deinen Urlaub nicht, um ein paar Euro zu sparen. Wähle immer zugelassene Betriebe.“

Urlaub auf Mallorca: Finger weg bei Straßenverkäufen

Illegale Getränke bergen ernste Gefahren. Neben bakterieller Kontamination kann die fehlende Temperaturkontrolle das Produkt ungenießbar machen. Zudem gibt es keine Rückverfolgbarkeit der Produkte. Lange bekannte Straßenstände sind auf Mallorca daher keineswegs eine harmlose Alternative und könnten den Urlaub schnell verderben.

Der Westen live aus Mallorca!

Verpasse keine News auf unserer Themenseite Mallorca!

Mit regelmäßigen Ermittlungen nimmt die Polizei solche Produkte gezielt vom Markt. Sie rät allen Urlaubern auf Mallorca, Getränke nur in lizenzierten Lokalitäten zu kaufen. So bleibt der Urlaub sicher und das Risiko für gesundheitliche Probleme wird deutlich gesenkt – für ungetrübten Genuss der Ferien.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.