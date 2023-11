NFL-Game in Frankfurt bringt Star auf die Palme – „Zum Kotzen“

Es ist endlich so weit! Am Sonntag (5. November) steigt in Frankfurt die große NFL-Party mit dem Topspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins. Die deutschen NFL-Fans fiebern diesem Tag schon seit Monaten entgegen.

Doch nicht jeder freut sich auf das Spiel. Ein NFL-Star zeigt sich total verärgert über die Partie in Deutschland.

NFL-Game in Frankfurt bringt Star auf die Palme

Wenn am Sonntag das Stadion „Deutsche Bank Park“ ausverkauft ist, liegt das ausnahmsweise mal nicht an Eintracht Frankfurt. Es ist nämlich NFL-Time in der deutschen Metropole. Die Kansas City Chiefs fliegen als Heim-Team nach Frankfurt und empfangen die Miami Dolphins. Die deutschen Fans warten seit Monaten auf dieses Spiel.

Weniger erfreut ist dagegen Chiefs-Star Marquez Valdes-Scantling, der sich auf einer Pressekonferenz wütend über die Reise nach Deutschland zeigt: „Natürlich ist es zum Kotzen, dass wir neun Stunden für ein Heimspiel reisen müssen, wenn das Arrowhead Stadium gleich um die Ecke ist.“

Valdes-Scantling erklärt, dass er weiß, dass er und sein Team viele Fans in Deutschland haben, „und ich bin dankbar, dass wir ihnen diese Möglichkeit bieten können. Aber für die Spieler ist es nicht schön, wenn sie von ihren Familien getrennt sind“, so der 29-Jährige.

„Dinge, die wir bedenken müssen“

Der NFL-Star nannte dabei auch einen anderen Grund, weshalb er so wenig erfreut über die lange Reise ist. Er müsse nun für ein paar Tage einen Aufpasser für seine Hunde finden. „Das sind Dinge, die wir bedenken müssen. Abgesehen davon ist es eben so, wie es ist“, klagte der Chiefs-Receiver.

Die Kansas City Chiefs sollen im Laufe des Freitags (3. November) in Frankfurt ankommen. Aber nicht nur die Chiefs und die Dolphins müssen nach Deutschland reisen. Am 12. November findet in Frankfurt auch noch das zweite NFL-Spiel statt. Dabei bekommen die Fans die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts zu sehen. Ob es auch da Spieler geben wird, die sich wütend über die lange Reise zeigen werden?