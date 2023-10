Burger King eröffnet neue Filiale – so etwas haben Fans noch nie erlebt!

Burger King hat – um es passend auszudrücken – einen neuen Spielzug gemacht und das „Home of Football“ in Deutschland offiziell eröffnet. Und das im knalligen American-Football-Style, der alle Fans in Euphorie versetzt. Dies ist das erste Restaurant in Deutschland, das sich in dieses sportliche Gewand wirft.

„American Football bringt Menschen zusammen – nicht nur im Stadion, auch in unseren Restaurants“, betont Klaus Schmäing, Marketing-Direktor von Burger King Deutschland, die Bedeutung des American Footballs für die Menschen. „Als stolzer Partner der Kansas City Chiefs in Deutschland machen wir Burger King zum Home of Football.“

In seiner Rolle als offizieller Partner der Kansas City Chiefs in Deutschland hat Burger King den American-Football-Spirit nach Deutschland gebracht. Dafür wurden das Restaurant in der Schillerstraße in Frankfurt am Main und seine Umgebung aufwendig umgestaltet. Jetzt zieren zum Beispiel original signierte Trikots der Kansas City Chiefs die Wände des Burger-King-Restaurants und bringen die Atmosphäre des American Footballs hautnah.

Burger King heizt die Begeisterung für American Football in Deutschland weiter an. Die Eröffnungsfeier des „Home of Football“ wurde von Patrick „Coach“ Esume, einem der bekanntesten Trainer und Moderatoren und Deutschlands Football-Experten Nummer 1, begleitet. Gemeinsam mit Klaus Schmäing eröffnete er das neue Zuhause des American Footballs. Dieses Restaurant ist nicht nur für leidenschaftliche Football-Fans gedacht, sondern auch für diejenigen, die es noch werden wollen.

Burger King bringt „Kansas City Chiefs“-Burger

Zusätzlich zum Start des „Home of Football“ wird der deutschlandweit erhältliche „Kansas City Chiefs“-Burger ab sofort in allen teilnehmenden Restaurants angeboten. Damit wird die Begeisterung für American Football in Deutschland weiter angefacht, und die Kansas City Chiefs stehen im Fokus. Das große Spiel der Kansas City Chiefs am 5. November wird auch im „Home of Football“ als Public-Viewing-Event übertragen, was sicherlich ein Highlight für alle Football-Enthusiasten in Deutschland sein wird.

Patrick „Coach“ Esume, der nicht nur ein herausragender Football-Experte ist, sondern auch ein sympathischer Gastgeber, stand nach der Eröffnung den Fans für Selfies und Autogramme zur Verfügung. Er betonte die wachsende Bedeutung des American Footballs in Deutschland und drückte seine Freude darüber aus, dass Burger King mit dem „Home of Football“ eine Plattform für Sport und Fans geschaffen hat. Er ist sich sicher, dass die Kombination aus Burgern und spannenden Spielen noch viele weitere Menschen für diesen Sport begeistern wird.