Mallorca-Star von Szenen am Ballermann schockiert – „Habe ich davor noch nie erlebt“

Als Newcomer am Ballermann auf Mallorca hat man es alles andere als leicht. Doch Jona Gerbert, alias „Partycrasher“, hat es geschafft sich an der Playa de Palma einen Namen zu machen. Mit Liedern wie „Auf zum Ballermann“ oder „Fit for Malle“ sorgt er im Bierkönig regelmäßig für ordentlich Stimmung.

Auf der Bühne zu stehen und mit den Bierkönig-Besuchern zu feiern, ist seine absolute Leidenschaft. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt der 23-jährige Mallorca-Star, wie er in die Saison gestartet ist und wie er die Stimmung am Ballermann wahrnimmt.

Mallorca-Star Jona Gerbert wird deutlich

Auch in diesem Jahr reisen Tausende Urlauber wieder an den Ballermann, um hier ordentlich zu feiern. Doch wo viel Alkohol fließt, kann es auch schneller mal zu hitzigen Begegnungen kommen. Bierkönig-Künstler Jona Gerbert erzählt im Interview mit unserer Redaktion, wie er die Stimmung an der Playa de Palma in diesem Jahr wahrnimmt.

+++ auch interessant für dich: Heino im Bierkönig: Micaela Schäfer wird deutlich – „Einfach der Hammer“ +++

„Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr ein bisschen aggressiver ist. Ich habe letztens eine Schlägerei an der Playa gesehen. Das habe ich davor noch nie erlebt. Gerade wenn die Fußballmannschaften da sind, ist das Aggressionspotenzial sehr hoch“, so der 23-Jährige. Doch woran liegt das? Der „Partycrasher“ hat da eine Theorie.

„Kein Vergleich zu Deutschland“

„Das hat meiner Meinung nach allgemein mit der Entwicklung der deutschen Gesellschaft zu tun. Bei den einen läuft es vielleicht finanziell nicht so gut oder sie sind durch andere Dinge gestresst. Die Menschen sind frustriert und lassen ihre Aggressionen dann vielleicht im Urlaub raus“, erzählt der Mallorca-Star.

+++ auch spannend: Mallorca: Partynacht am Ballermann eskaliert komplett – „Hat er nicht gemacht“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch der „Partycrasher“ sieht einen deutlichen Unterschied zu seiner Heimat: „Es ist aber kein Vergleich zu Deutschland. Mallorca ist immer noch der friedlichste Ort überhaupt. Wenn ich in Deutschland feiern gehe, dann habe ich in einer Nacht zwei Schlägereien.“