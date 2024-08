Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt: Großer Aufruf! Ultras richten sich an die Fans

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt heißt das erste Topspiel der neuen Bundesligasaison. Nach einem soliden 4:1-Auftaktsieg im DFB-Pokal gegen Lübeck wird es für die Mannschaft von Nuri Sahin nun Ernst.

Unter dem neuen Trainer will man beim Revierklub wieder zurück an die Bundesligaspitze. Im Spiel Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt hat man direkt die Chance, diese Ansprüche zu untermauern. Nun haben die BVB-Ultras einen dringenden Appell an alle Fans!

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt: BVB-Fans sollen in Gelb kommen

Die Dortmunder Fanszene forderte die BVB-Anhänger über die sozialen Medien dazu auf, beim Spiel am Samstag (24. August) ausschließlich in gelber Kleidung ins Stadion zu kommen. Geteilt haben das auch die offiziellen Kanäle von Borussia Dortmund im Internet, sodass zu erwarten ist, dass gegen Frankfurt der ganze Signal-Iduna-Park in Gelb erscheinen dürfte.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Wechsel geplatzt! Schnappt jetzt der BVB zu?

Vor allem für Neuzugänge wie Yan Couto und Pascal Groß, die in den letzten Jahren eher in ausländischen Stadien unterwegs waren, dürfte dieser Anblick überwältigend sein. In erster Linie dürfte die Aktion der Fans aber vor allem für eine gehörige Portion Extramotivation sorgen.

Frankfurt mit starkem Saisonauftakt

Mit Eintracht Frankfurt hat Borussia Dortmund einen starken Gegner zum diesjährigen Bundesligastart erwischt. Der Vorjahressechste dürfte nach einem starken 4:1-Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig mit reichlich Selbstbewusstsein nach Dortmund reisen. Besonders auf Hugo Ekitike, der gegen Braunschweig an drei Toren beteiligt war, wird sich die BVB-Abwehr wohl besonders einstellen.

Neu-BVB-Coach Nuri Sahin dürfte daran gelegen sein, mit einem Sieg gegen Frankfurt gut in die neue Spielzeit zu starten. Gewinnt man auch die nachfolgenden Spiele gegen Bremen und Heidenheim, könnte beim BVB schon eine echte Euphoriewelle entfacht werden.