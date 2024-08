Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt: Star lässt keine Zweifel – Sahin zum Handeln gefordert

Lange Zeit sah es so aus, als würde der erste Auftritt von Nuri Sahin als Chefcoach des BVB nicht von Erfolg gekrönt werden. Die Partie Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (2:0) schien lange 0:0 auszugehen. Doch dann traf der Neu-Coach eine überlegte Entscheidung.

Sahin brachte nach knapp einer Stunde Jamie Gittens. Viele BVB-Fans hatten den Youngster für die Partie Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt in der Startelf erwartet. Doch letztlich lieferte der Offensiv-Akteur als Einwechselspieler und setzt damit ein Ausrufezeichen.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt: Gittens erlöst Sahin und den BVB

Ein 20-Jähriger sichert dem BVB die ersten drei Punkte der Saison! Gittens kam rein und traf gleich doppelt – unter anderem mit einem Traumtor zur Führung! Der dribbelstarke Flügelflitzer spielte eine starke Vorbereitung und doch ließ Sahin ihn zunächst nur auf der Bank – für viele Fans war dieser Schritt völlig unverständlich.

Doch letztlich zahlte sich dieser Kniff aus, denn Gittens entschied das Spiel mit zwei Toren und hat so seine Startelfambitionen unterstrichen. In den vergangenen Jahren hatte Gittens mit vielen Verletzungen zu kämpfen – auch deshalb blieb ihm der große Durchbruch noch verwehrt.

Allerdings dürfte Sahin – sofern Gittens fit bleibt – wohl nicht um den Youngster drumherum kommen. Denn Gittens bringt dem Spiel des BVB die Komponenten, die die Sahin-Elf sonst kaum hat: Dribbelstärke gepaart mit unfassbarer Geschwindigkeit und einem starken Abschluss. Nach dem ersten Spiel steht wohl fest: Gittens wird wohl vorerst gesetzt sein.

Fans schwärmen von Gittens

Das sehen vor allem die BVB-Fans so. Gittens hatte schon vor der Saison ein hohes Standing bei den eigenen Anhängern – er ist einer der ganz großen Hoffnungsträger des Revierklubs. Das hat er im Spiel Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

„Ein überragender Spieler, er wird noch so unfassbar wichtig für uns“, schreibt ein Fan auf „X“. „Er wurde eingewechselt und hat geliefert, Sahin muss ihn in die Startelf stellen“, fordert ein anderer. Dies könnte schon in Bremen (Samstag, 31. August, 15.30 Uhr) der Fall sein.