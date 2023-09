NFL: Deutsche Football-Fans in Sorge – sind die Deutschland-Spiele in Gefahr?

Kein Zweifel: Die Deutschland-Premiere der NFL waren ein großer Erfolg. Für das Munich-Game im vergangenen Jahr gab es viel Anerkennung aus den USA. In diesem Jahr finden direkt zwei Spiele hier statt.

Trotz aller Lobeshymnen droht den Deutschland-Spielen nun aber eine wachsende Gefahr. Weitere europäische Länder baggern an der NFL herum, ebenfalls Partien austragen zu dürfen. Klar ist: Die Zahl der Partien, die in Übersee stattfinden können, ist begrenzt.

NFL: Deutschland-Spiele bald in Gefahr?

Bayern München gegen Borussia Dortmund in Atlanta? Die deutschen Fußballfans würden mit Mistgabel und Fackel bewaffnet zur DFL-Zentrale nach Frankfurt ziehen. In den USA dagegen sorgen Spiele in fernen Ländern nicht für Groll. Im Gegenteil. Das Munich-Game wurde regelrecht abgefeiert.

Fans, Stimmung und Organisation bei der NFL-Premiere in Deutschland ernteten viel Lob. Nach dem großen Erfolg von Seattle Seahawks – Tampa Bay Buccaneers in der Allianz Arena wurden schnell weitere Deutschland-Spiele beschlossen. Kansas City Chiefs – Miami Dolphins und New England Patriots – Indianapolis Colts finden im November in Frankfurt statt.

Madrid schielt auf NFL-Spiele

Jedes Jahr NFL live in Deutschland – da reibt sich die stetig wachsende Fangemeinde hierzulande die Hände. Doch trotz der Erfolgsgeschichte könnten die Germany-Games bald in Gefahr sein. Vor München war bereits Großbritannien Austragungsort mehrerer Spiele, London hat einen langfristigen Vertrag mit der National Football League. Nun schielen sich weitere Städte und Klubs auf das lukrative Geschäft.

Im Dezember wird das Estadio Santiago Bernabeu nach langer und teurer Umbauphase fertiggestellt. Heimverein Real Madrid hat große Pläne – zu denen auch NFL- und NBA-Spiele zählen. Ähnliche Ideen dürften bereits in den Schubladen anderer Europa-Metropolen liegen. Und beliebig viele Partien kann die NFL nicht nach Übersee verlegen.

Schon 2024 weniger Germany-Games?

Fünf Football-Spiele finden dieses Jahr schon in Europa statt. 2024 soll die NFL wieder in Mexiko spielen, dann wird wieder nur ein Spiel nach Deutschland vergeben. 2025 endet der Vertrag mit der NFL, der vier Spiele in vier Jahren garantierte. Die Erfolge der Munich-Games sind kein Garant für die Zukunft.

Drängeln sich nun auch Madrid oder auch Paris, Amsterdam & Co dazwischen, könnte Deutschland schon bald wieder leer ausgehen – oder nur alle paar Jahre ein Spiel austragen. Die Fans, die die Germany-Games so feiern, geraten in Sorge. Ist das jährliche Sporthighlight etwa nur ein temporäres?