NFL in Deutschland: Team für München-Spiel bekannt – drohen plötzlich leere Ränge?

Jetzt wird es in der NFL richtig spannend. An diesem Wochenende starten die Playoffs in der größten Football-Liga der Welt. 14 Teams kämpfen noch um den Einzug in den diesjährigen Super Bowl. Die Carolina Panthers sind allerdings kein Teil davon.

Während sich das Team aus Charlotte, North Carolina schon im Urlaub befindet, verkündete die NFL aber: Die Panthers kommen 2024 nach Deutschland. Das Team bestreitet das Gastspiel in der Münchener Allianz-Arena (hier alle Infos). Droht dabei ein Horror-Szenario?

NFL: Enttäuschende Saison

Die Carolina Panthers erlebten ein absolutes Seuchenjahr. Hatte man sich vor der Saison mit Bryce Young als First Pick des jährlichen Drafts verstärkt, zeigte das wenig Wirkung. Der Super-Bowl-Finalist von 2015 legte die schwächste Leistung aller Teams hin. Am Ende stand man bei nur zwei Siegen und 15 Niederlagen!

Damit geht der First Pick 2024 ebenfalls wieder nach Carolina – eigentlich. Denn Young bekam man nur, weil man mit den Chicago Bears tauschte und den diesjährigen Erstrunden-Pick abgab. Das schwächste Team dieser Saison hat also keine Möglichkeit, sich mit den stärksten Talenten zu verstärken. Wer die NFL kennt, der weiß: Um das Team steht es nicht gut.

Fans blieben fern

Bittere Nachrichten also für die Panthers, die zudem von den eigenen Fans noch kräftig abgestraft wurden. Je weiter die Saison voranschritt, desto weniger Anhänger besuchten die Heimspiele der Mannschaft. Beim Spiel gegen die Atlanta Falcons Mitte Dezember verirrten sich nur wenige hundert Fans in das 74.687-Zuschauer-fassende Stadion.

So sah es bei den Heimspielen der Panthers gegen Ende der Saison aus. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Allein das ist schon eine heftige Ohrfeige. Wenn man allerdings weiß, dass Tickets für das Spiel zu Spottpreisen für teilweise unter einem Euro angeboten wurden und trotzdem niemand kam, zeichnet sich ein noch viel schlimmeres Bild. Und dieses Team soll international für Begeisterung sorgen?

NFL: Lässt der Andrang nach?

In den vergangenen Jahren bewarben sich bis zu drei Millionen Menschen um Tickets für die Deutschland-Spiele. Droht nun etwa wegen der Panthers-Teilnahme ein ähnliches geringes Interesse wie in den USA? Für die Expansions-Bemühungen wäre das das absolute Horror-Szenario.

Davon ist allerdings nicht auszugehen. Die Partie in München ist die einzige im ganzen Jahr in Deutschland. Zu den Spielen der NFL pilgern hier stets Fans aller Franchises. Es ist davon auszugehen, dass das Interesse ungebrochen hoch bleibt. Zumal der Gegner noch immer ein absolutes Spitzenteam sein kann.