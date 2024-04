Borussia Dortmund: Blitz-Abgang beim BVB? Gerücht sorgt plötzlich für Aufruhr

Bahnt sich bei Borussia Dortmund ein spektakulärer Abgang an? Es sind gerade einmal vier Monate her, da holte der BVB Nuri Sahin zurück. Der Ex-Profi sitzt seitdem gemeinsam mit Sven Bender und Cheftrainer Edin Terzic auf der Trainerbank.

Bevor er zu Borussia Dortmund zurückkehrte, sorgte Sahin in der Türkei selbst als Coach für Aufsehen. Zieht es ihn wieder in die Heimat? Einem Gerücht zufolge soll ein Top-Klub großes Interesse am 35-Jährigen haben.

Borussia Dortmund: Blitz-Abgang beim BVB?

Muss sich Borussia Dortmund schon so schnell wieder von Nuri Sahin verabschieden? Der Ex-Profi wurde zu Beginn des Jahres als Co-Trainer vorgestellt, steht seitdem Edin Terzic gemeinsam mit Sven Bender zur Seite. Doch Sahin könnte bald vermutlich wieder selbst eine Mannschaft leiten.

Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, soll Besiktas Istanbul Kontakt mit dem Assistenztrainer des BVB aufgenommen haben. Der Top-Klub aus der Türkei soll sich nach der Situation des ehemaligen Stars erkundigt haben. Besiktas soll Interesse an einer Zusammenarbeit mit Sahin haben, der auf der Liste der Bosse ganz oben stehen soll.

Beim Istanbuler Traditionsverein wurde erst vor Kurzem die Trennung von Fernando Santos verkündet. Nach nur 16 Spielen war das Kapitel Besiktas für den ehemaligen portugiesischen Nationaltrainer beendet. Bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Serdar Topraktepe.

Sahin träumt von Cheftrainer-Rolle

Was für Borussia Dortmund keine guten Nachrichten sind: Sahin erklärte zuletzt, dass er unbedingt wieder als Cheftrainer arbeiten möchte: „Eines Tages werde ich zurück sein und das wird nicht in vier oder fünf Jahren der Fall sein. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich möchte ein Team leiten.“

Kommt es früher als gedacht? In der Türkei war Sahin vor seiner Rückkehr zum BVB Cheftrainer bei Antalyaspor und sorgte mit starken Leistungen für Aufsehen. Gut möglich, dass er aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag schon früher aussteigt und in seiner Heimat wieder einen Klub selbst trainieren wird.