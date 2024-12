NFL-Hammer! Deutsche Fans schrecken auf

Seit 2022 ist die NFL in Deutschland zu Gast. Bereits vier Regular-Season-Games wurden in den letzten drei Saisons hierzulande ausgetragen, die Spiele in Frankfurt und München brachten die Stadien an ihre Kapazitätsgrenzen.

Die bisherigen Spiele zeigen: Die deutschen Football-Fans haben noch nicht genug, sie hoffen auf weitere NFL-Spiele vor ihrer Haustür. Doch das stand bis zuletzt auf der Kippe, denn ein erneuter Besuch der besten Football-Liga der Welt war für 2025 keineswegs in trockenen Tüchern. Nun dürften alle Fans jedoch aufhorchen!

Commissioner deutet NFL-Spiel in Berlin an

Es lag bereits in der Luft, nun könnte es in den kommenden Tagen offiziell werden: Die NFL könnte in der Saison 2025 nach Berlin kommen. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender „CBS Sports“. Demnach soll der Abschluss des Entscheidungsprozesses beim kommenden Liga-Treffen nächste Woche in Texas bevorstehen. Eine offizielle Verkündung dürfte es im Anschluss nicht lange auf sich warten lassen.

Bereits vor wenigen Wochen hatte NFL-Commissioner Roger Goodell ein mögliches Liga-Spiel in Berlin für 2025 angedeutet: „Eigentlich sage ich den Leuten: ‚Glaubt den Gerüchten nicht.‘ In diesem Fall könnte ich sagen: ‚Glaubt es.‘ Wir arbeiten daran, aber es ist noch nicht finalisiert. Wir glauben, dass Berlin eine gute Ergänzung wäre“. Deutliche Worte des 65-Jährigen.

Teams bleiben offen

Unbekannt bleibt dagegen, welche Teams in der nächsten Regular-Season nach Deutschland kommen würden. Beim vergangenen NFL-Spiel in der Münchener Allianz Arena waren mit den New York Giants und Carolina Panthers zwei der aktuell schwächsten Teams der Liga in Deutschland zu Gast. Gut möglich, dass sich das beim Berlin-Debüt der NFL ändern könnte.

Für alle deutschen NFL-Fans sind das sicherlich großartige Nachrichten. Allerdings dürfte auch im kommenden Jahr ein großer Ticket-Ansturm auf das Spiel in Berlin bevorstehen. Schaulustige müssen also erneut schnell sein.